BTSO üyeleri dünyaya açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) dış ticaret odaklı projelerinden Küresel Fuar Acentesi kapsamında son bir ayda otomotiv, tekstil, enerji ve makine sektörü temsilcileri Almanya ve ABD’de düzenlenen alanında marka fuarları ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BTSO, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi ile üyelerini dünyanın prestijli fuarlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Son bir aylık dönemde otomotiv sektörü temsilcileri Almanya’da Automechanika Frankfurt Otomotiv Endüstrisi Fuarı’nı, tekstil sektörü temsilcileri ABD'nin Los Angeles şehrindeki LA Textile Show Fuarı'nı, enerji sektörü temsilcileri Almanya’daki Energy Storage Europe Fuarı’nı, üretim teknolojileri temsilcileri ise ABD’de düzenlenen IMTS 2022 Fuarı’nı ziyaret etti.

Küresel Fuar Acentesi organizasyonunda, BTSO enerji sektörü temsilcileri Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Energy Storage Europe 2022 fuarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Dünya çapında bilim insanlarını ve politikacıları harekete geçiren yenilenebilir enerjinin toplanması ve depolanmasına ilişkin kongreye eşlik eden Energy Storage Europe fuarına 16 kişiden oluşan BTSO heyeti katıldı.

Fuar alanında en son teknolojiler, gelişmeler, trendler ve çözümler hakkında bilgi edinme şansı yakalayan heyet ayrıca MÜSİAD Köln bünyesinde ikili iş görüşmeleri ve Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde enerji sektöründeki fırsatlar ve problemler hakkında istişarelerde bulunuldu.

BTSO üyesi üretim teknolojisi sektörü temsilcilerinden oluşan heyet de Kuzey Amerika’nın en büyük üretim teknolojisi fuarı olarak kabul edilen IMTS – 2022’yi ziyaret etti. Chicago’da gerçekleştirilen üretim teknolojileri alanında dünyanın en büyük organizasyonunda yer alan Bursa firmaları, sektörde uygulanan son teknolojileri yakından incelerken, yeni ticari bağlantıların da gelişimine zemin hazırladı. Heyet, ayrıca MÜSİAD temsilciliği ve TOBB Chicago TTM ziyaretlerinin yanı sıra Başkonsolosluk resepsiyonuna katılım gösterdi.