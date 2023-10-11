BTSO üyeleri Anuga Fuarı’nı ziyaret etti.

Küresel Fuar Acentesi kapsamında Bursa gıda sektörü temsilcileri, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga 2023 Gıda ve İçecek Fuarı’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Dünyanın en köklü ve kapsamlı fuarları arasında yer alan Anuga, 100 yılı aşkın süredir gıda endüstrisini tek çatı altında buluşturdu.

Bu yıl “Sürdürülebilir Büyüme” teması ile düzenlenen fuarda 118 ülkeden 8 bine yakın katılımcı yer alıyor. Unlu mamullerden dondurulmuş gıdaya, et ve süt ürünlerinden organik gıda ve içeceklere kadar gıda sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı fuarda Türkiye 400’e yakın firma ile temsil ediliyor. Katılımcı sayılarına göre Türkiye bu yıl ev sahibi Almanya, İtalya ve İspanya ile birlikte en büyük 4 ülke arasında yer alıyor. Fuara Bursa’dan ise 20’yi aşkın firma katıldı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Anuga Fuarı’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Anuga, yaklaşık 8 bin firmanın katıldığı, 200 bine yakın ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük gıda fuarı. Türkiye bu fuara yaklaşık 400 firma ile katılıyor. Bursa’dan ise 20’yi aşkın firmamız fuarda yer alıyor. Dünya gıda endüstrisinin kalbinin attığı bir yer. Fuarda genel olarak etnik gıdaların öne çıktığını, sürdürülebilirlik ve daha az kimyasalın kullanıldığı doğal ürünlerin trend haline geldiğini görüyoruz. Yine son yıllarda vegan ve bitkisel protein bazlı ürünlerin çok ön planda olduğunu görüyoruz. Daha çok şekersiz ürünler revaçta. Sağlık açısından trendler öncelikli gidiyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin gastronomide yükselen bir trend yakaladığını kaydeden Bayizit, bu ivmeyi gıda sanayisine de yansıtmayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye’nin gıda sektöründe belirli ürünlerde dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi.

Bayizit, KFA ile milli katılım organizasyonları da düzenlemeye başladıklarını belirterek, Kasım ayında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da önemli bir fuarda BTSO olarak yerlerini alacaklarını kaydetti.