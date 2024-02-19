BTSO TAM’da akreditasyon eğitimleri başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) katkılarıyla düzenlenen TOBBUYUM Arabuluculuk Akreditasyon Eğitimi başladı.

BURSA (İGFA) - TOBBUYUM Arabuluculuk Akreditasyon Eğitimi, BTSO tarafından Türkiye’deki oda borsalar arasında kurulan ilk tahkim ve arabuluculuk merkezi olan BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM) ev sahipliğinde başladı. Beş ayrı modülde, toplam 40 saat sürecek eğitim programına birçok şehirden yaklaşık 70 kişi katıldı. Eğitimin ilk gününde TOBBUYUM Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ‘Arabuluculuk Sürecinde İletişim Teknikleri’ hakkında katılımcılara bilgi verdi. TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin TOBB tarafından Türk iş dünyasına arabuluculuk alanında hizmet vermek amacıyla 11 Mart 2021’de kurulduğunu söyledi. Yüksel, Türkiye’de 65 ildeki 120 oda ve borsa bünyesinde arabuluculuk ve tahkim merkezi bulunduğu bilgisini verdi.

TOBBUYUM AKREDİTE ARABULUCU SİSTEMİNE KATILMAK İÇİN ÖN ŞART

Ulusal alanda yaşanan uyuşmazlıkların, TOBBUYUM çatısı altında, alanında uzman arabulucular vasıtasıyla tarafsız, bağımsız, adil ve ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak TOBBUYUM Akredite Arabulucu Sistemi geliştirildiğini ifade eden Yüksel, “Bu kapsamda TOBBUYUM Arabuluculuk Akreditasyon Eğitimlerimizi başlattık. Eğitimlerimize Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı, ‘arabulucu’ sıfatına haiz kişiler katılabiliyor. TOBBUYUM Akredite Arabulucu adaylarına iletişim ve iletişim becerileri, müzakere ve müzakere yöntemleri, borçlar hukuku, tüketici hukuku, ticaret hukuku ve ticari uyuşmazlıklar konularını içeren 5 modülde eğitimler veriyoruz. Eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile geçenler TOBBUYUM Akredite Arabulucu Sistemine katılma ve akredite olma hakkı kazanıyor.” dedi.

TOBBUYUM Akredite Arabulucu olmanın avantajlarına dikkati çeken Yüksel, sınavı başarıyla tamamlayan adayların ‘TOBBUYUM Ulusal Akredite Arabulucu’ unvanı kullanma hakkı elde edeceğini ifade etti. Arabulucuların TOBBUYUM web sayfasında güncellenebilir akredite arabulucu profili oluşturabileceğini belirten Yüksel, arabuluculara TOBBUYUM eğitim ve seminerlerine öncelikli katılım, arabuluculuk görüşmelerinde ücretsiz fiziki mekan kullanımı ve TOBBUYUM yazılım sisteminin ücretsiz kullanımı gibi avantajlar sunduklarını kaydetti.

TOBBUYUM’un çalışma prensipleri ve projelerini katılımcılarla paylaşan Yüksel, iletişim becerileri ve müzakere tekniklerine dair önemli bilgiler verdi. Yüksel, ev sahipliği için BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne teşekkür etti.

ARABULUCU ADAYLARI SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Eğitimin ikinci gününde ise Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, dava şartı, ihtiyari arabuluculuk süreçleri arabuluculuğun ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin avantajları ve arabulucuların süreç esnasında dikkat etmesi gereken kurallar hakkında akredite arabulucu adaylarına detaylı bilgiler aktardı.