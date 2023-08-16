BTSO şirketi Bursa’da dış ticarete katkı sağlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hava yoluyla yapılan ihracat ve ithalat taşımalarının artırılması hedefi kapsamında hayata geçirilen Lojistik A.Ş. firmalara önemli avantajlar sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da laboratuvar teknolojileri alanında faaliyet gösteren KromoGEN Biyoteknoloji firması, İngiltere’den endüstriyel mikrobiyolojik kalite kontrol ürünleri ticaretini Lojistik A.Ş. ile gerçekleştirdi.

Firmanın Genel Müdürü Murat Yazıcı, 14 yıldan bu yana dış ticaret işlemlerini İstanbul’dan yürüttüklerini belirterek, “Yenişehir Havalimanı, İstanbul’a kıyasla yoğunluğun daha az olduğu bir yer. İşlemler daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.” dedi.

BTSO Lojistik A.Ş. Bursalı firmaların lojistik maliyetlerini azaltmak ve hava kargo operasyonlarını etkin ve verimli şekilde yürütmelerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü uluslararası kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo ile işbirliği protokolüne imza atan Lojistik A.Ş. firmalara stratejik önemdeki pazarlara erişme imkanı sunuyor. Lojistik A.Ş.’nin hizmetlerinden faydalanan KromoGEN Biyoteknoloji firmasının Genel Müdürü Murat Yazıcı, 14 yıldır ihracat ve ithalat gerçekleştirdiklerini söyledi.

“İLK KEZ BURSA’YI TERCİH ETTİK”

Hava kargo hizmetleri için ilk kez Bursa’yı tercih ettiklerini belirten Yazıcı, “Daha önce operasyonlarımızı İstanbul’dan yürütüyorduk. Şirketimizin merkezi Bursa’da olduğu için Lojistik A.Ş.’yi değerlendirmek istedik. Verilen hizmetten çok memnun kaldık. Gümrük Müdürlüğümüz de pozitif ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Firmamızın her ay standart şekilde İngiltere ve diğer farklı ülkelerden dış ticaret işlemleri oluyor. Gelecek seferde daha iyi olacağına inanıyoruz.” dedi.

Hava kargo işlemlerinde Bursa’nın İstanbul’a kıyasla önemli avantajları olduğunu ifade eden Yazıcı, yıllardır işlemleri İstanbul’da sürdürdükleri için oturmuş bir sistemleri olduğunu belirterek, "Şimdi Bursa’da yeni bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Bursa her şeyden önce gümrük işlemlerinin daha az yoğun olduğu bir yer. İşlemler rahat, kolay müdahale edilebilir ve daha hızlı şekilde ilerliyor. Belli taşıma ve saklama koşullarını gerektiren ürünlerimiz de yer alıyordu. Güvenli ve sorunsuz bir işlem gerçekleştirdik. Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Medikal Komitesi’nde başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Lojistik A.Ş.’yi tercih ederek Odamızın iş dünyamıza sunduğu bu hizmetin canlandırılması ve firmalarımız tarafından daha aktif şekilde kullanılmasına destek vermek istedik" diye konuştu.