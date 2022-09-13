Gazeteci Yazar Mesut Demir, BTSO seçim kulislerini değerlendirdi. Komite seçimlerin kızıştığı noktada BTSO başkan adayı olarak sürpriz bir ismin ortaya çıktığını yazan Mesut Demir, ekonomi kulislerini değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir, BTSO seçim kulislerini değerlendirdi. Komite seçimlerin kızıştığı noktada BTSO başkan adayı olarak sürpriz bir ismin ortaya çıktığını yazan Mesut Demir, ekonomi kulislerini değerlendirdi.

Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

BTSO seçimlerinde komite yarışı kızıştı! Sürpriz aday ismi kulisleri hareketlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimleri bir yandan komite seçimlerindeki kıyasıya mücadele, diğer yandan BTSO Başkan adaylığı için sürpriz isim ekonomi kulislerini hareketlendirdi.

Yaklaşık 50 bin üyenin oy kullanacağı BTSO seçimlerinde 70 komite için kıyasıya rekabet sürüyor.

Üyeleri tek tek gezen komite başkan adayları, rakiplerini egale etmek için tüm kanalları zorluyor.

Aslında…

Sadece komite başkanlığı değil, BTSO Meclisi’ne girmek için de kıyasıya mücadele var.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay geçtiğimiz günlerde Sheraton Hotel’de, 2013 yılından bu yana hayata geçirdikleri projeleri ve yeni döneme ilişkin hedeflerini anlatmıştı.

Yoğun bir katılımın olduğu gecede 850 kişilik salon almamıştı.

Tam da bu noktada komite başkan adayları için bir fırsat doğmuştu. Adaylar, herkesin elini tek tek sıkmaya, Burkay ile poz vermeye çalışmışlardı.

Geceye katılan Önder Matlı, iş dünyasına bir mesaj vermeye gelmiş gibiydi. Başkan adayları arasında ismi geçen Özer Matlı’nın aday olmayacağı mesajını verir gibiydi.

Nitekim…

Kulislerde konuşulanlar da bunu doğruladı.

Siyasi camiadan kimse çağrılmamıştı o geceye.

Lakin…

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın orada olmasını sorguladı geceye katılanlar. Davut Gürkan’ın kendi şirketleri adına işadamı sıfatıyla geceye katıldığı öğrenildi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, önümüzdeki dönem projelerini anlattı uzun bir sunum ile…

Bu sunumu daha önce 1-2 siad toplantılarında da görmüştük.

Birkaç ekleme ile sunum tekrar görmeyenler ya da hatırlatılmak amacıyla Başkan Burkay tarafından verildi.

Burkay, “Bursa’yı en iyi bizler tarif edebiliriz. Dünyadaki yeni değişimi en hızlı okuyacak ve yakalayacak kent Bursa. Bunu ıskalamamamız lazım…” derken 11 Eylül’de yapılacak seçimlerde destek istedi üyelerinden…

Devam etti Burkay…

“İş dünyamızın desteklerini alarak bu projeleri hayata geçirdik. Bizim ihtiyacımız olan Türkiye’nin kalkınması adına yol haritamızı bir bir hayata geçirmek. Bize gelen her projeye sahip çıkıyoruz…”

Komite seçimlerini şölen olarak nitelendirdi…

“70 komiteden arkadaşlarımız bu bilinçle 1 Ekim’de demokrasi şöleni havasında seçimlerimizi yapacağız. Yeni dönemde sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Çünkü kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz…”

Gecenin ilerleyen saatlerinde BTSO Başkan adaylığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

ANASIAD, BALKANTÜRKSİAD ve BTSO meclis üyesi, BTSO Enerji Konsey Başkanı, BalkanTürk Eğitim VKF Mütevelli üyesi Erol Dağlıoğlu…

O günden buyana ekonomi kulislerinde aday olup olmadığı sorgulandı.

Dağlıoğlu’nun iş dünyasından yakın isimlere adaylığı istediğini söylediği belirtiliyor.

Kulislere bomba gibi düşen ismin ardından ikinci bir haber de geldi.

Geçen dönem adaylıkta yarışan BTSO eski Meclis Başkanı İlhan Parseker’in aday olmayacağı ve Erol Dağlıoğlu’yu destekleyeceği konuşuluyor.

Görünen o ki, 11 Ekim 2022 Salı günü yapılacak BTSO seçimleri 2 adaylı olacak.

Diğer yandan 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi seçimleri, başkanlık yarışından daha çok çetin geçeceğe benziyor.

Bakalım yeni isim ya da isimler ortaya çıkacak mı?

Hep birlikte göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…