BTSO seçim tarihi belli oldu! İbrahim Burkay aday olacak mı? İşte o tarih…

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası seçim tarihi belli oldu. Mesut Demir, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile görüşerek, seçimlerle ilgili istişarelerini köşe yazısında değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası seçim tarihi belli oldu. Mesut Demir, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile görüşerek, seçimlerle ilgili istişarelerini köşe yazısında değerlendirdi.

İŞTE MESUT DEMİR’İN KÖŞE YAZISI…

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası seçim tarihi belli oldu.

Aslında BTSO Yönetim Kurulu tarafından olması gereken seçimin tarihi ile ilgili karar alındı.

Lakin…

Ertelenme olayı da söz konusu olabilir. Tabi ki bu zayıf bir ihtimal gibi duruyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile seçim sürecini konuştuğumda şu ifadeleri kullandı;

“Evet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak seçim tarihini 11 Ekim 2022 olarak aldık. Bizim görev süremiz Mayıs 2022’de dolmuştu. Seçim tarihini yönetim kurulu olarak almak zorundayız. Ancak, eskiden Bakanlar Kurulu, aldığımız bu tarihi erteleyebiliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erteleme ile ilgili kararname imzalarsa, o zaman seçim ertelenir. Bunun süresi de Ağustos ayı sonuna kadar. Yani 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmazsa, seçim 11 Ekim 2022 tarihinde yapılacak…”

Erteleme ihtimali aslında çok düşük. Yani, yüzde 10 gibi bir durum.

Aday olup olmayacağını da sordum İbrahim Burkay’a…

Esprili bir cevap verdi ve “devam” dedi.

BTSO seçimlerinde başka aday isimleri de dolaşıyor kulislerde…

Önder Matlı ve İlhan Parseker.

Matlı’nın İbrahim Burkay aday olmazsa seçimlerde aday olabileceği de dillendiriliyor.

İlhan Parseker’in adaylığı da kesin gibi duruyor.

Bir yandan TFF Başkan Vekilliği, bir yandan BTSO Başkanlığı mevcut iken...

Diğer yandan da AK Parti’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı kulislerde yoğun bir şekilde konuşuluyor.

Bu konuya ne “hayır”, ne de “evet” dedi.

Hatta…

Kulislere göre, Ankara temaslarında “ister milletvekilliği, ister Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı” şeklinde görüşmeler de yapılmış AK Parti Genel Merkezi’nde…

Seçimlere 1 yıldan az bir zaman kalmışken, kulislerde İbrahim Burkay’ın isminin sıkça geçmesinin yanında anketlerde karşılığının olup olmadığına bakmak lazım.

Evet, iyi bir yönetici olabilir ama sokağın da tanıması, bilmesi, benimsemesi ve sevmesi gerekiyor.

AK Parti Genel Merkezi’nin bakış açısı nasıl olur? Bunu anlamak için kulislerdeki sese de kulak vermek, lobi çalışmalarının derecesine bakmak lazım.

AK Parti’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olarak Alinur Aktaş, mevcut başkan olarak ilk sırada yer alırken, kulislerde Faruk Çelik, Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Davut Gürkan, Mustafa Dündar, İbrahim Burkay, Özer Matlı, Ayhan Salman ve Alper Taban’ın isimleri de konuşuluyor.

Tabi burada AK Partililer temayül yoklamasında ne diyecek? Parti büyükleri kimi destekleyecek? Son kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihi kim olacak?

Önce BTSO seçimlerini yaşayacağız, ardından genel seçim maratonuna geçeceğiz. 2022 sonu ve 2023, yoğun ve hareketli günlere ev sahipliği yapacak.

BTSO seçimlerinde üyelerin teveccühü kimden yana olacak?

Hep birlikte göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…