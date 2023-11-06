BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi'nin yol haritası belli oldu

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Savunma ve Havacılık firmalarının kilogram başı ihracatının 33 Dolara ulaştığını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği ‘Sektörel Konseyler’ yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla Bursa Business School’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi - BASDEC’te yer alan firmaların kilogram başı ihracat birim değerinin 33 dolara ulaştığını söyledi.

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da düzenlenen çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Konsey Başkanı Aptullah Saner, konsey üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, küresel ölçekte yeni dengelerin kurulduğu zorlu bir dönemden geçildiğini söyledi. Global ve bütüncül bir bakış eşliğinde akıl ve gerçeği buluşturan, riskleri ve fırsatları birlikte gören bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden Cüneyt Şener, “Türkiye’de oda ve borsalar arasında ilk kez BTSO çatısı altında hayata geçirilen ‘Sektörel Konsey’ yapılanması işte bu anlayışla kurgulandı. Kentin geleceğinde söz sahibi olan tüm dinamikleri aynı masa etrafında buluşturan Sektör Konseyleri, ortak aklın harekete geçtiği ve yol haritasını ulaşılabilir hedeflerle belirleyen güçlü platformlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

“SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80’LERE ULAŞTI”

Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20’ler düzeyinden yüzde 80 seviyelerine ulaştığına işaret eden Cüneyt Şener, “Türk savunma ve havacılık sanayimiz, ülkemizin ihtiyacını karşılamaktan öte tüm dünyada dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliktedir. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ürünler dünyadaki örneklerinin en iyileri arasında gösterilmektedir. Bugün ileri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’i, ihraç ettiğimiz ürün çeşidi ise 230’u aştı.” diye konuştu.

Türkiye’nin sektördeki rekabetçiliğini artırmak amacıyla BTSO çatısı altında yoğun çalışmalara imza attıklarını belirten Şener, 2013 yılında göreve geldiklerinde ilk gerçekleştirdikleri icraatlardan birinin Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi BASDEC’i kurmak olduğunu ifade ederek, "Kentimizin savunma, havacılık ve uzay sanayilerine katkı sunmasını ve bu sektörlerden pay almasını sağlamayı amaçlayan BASDEC çatısı altında bugün 140’tan fazla firmamız yer alıyor. Küme firmalarımız ayrıca 33 dolara ulaşan kilogram başına ihracat birim değeriyle de ekonomimizde önemli bir yer tutuyor. BTSO olarak savunma sanayi ve havacılık alanında etkin rol alarak, ülkemizin ekonomisine maksimum katkıyı sunabilecek tüm çalışmaların yakın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu dönemde Sektörel Konsey yapılanmasına eklediğimiz Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyimiz de sektörümüzün gelişiminde öncü bir rol üstlenecektir" dedi.

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, konseyin ilk toplantısını yüksek bir katılımla Bursa Business School’da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, sektör temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ile bir araya geldiklerini ve konsey kapsamında sektörün problemlerini tartışarak verimli bir toplantı geçirdiklerini söyledi.

ROKETSAN Yan Sanayi ve Millileştirme Müdürü Murat Türker, çalıştayların farklı bakış açılarıyla bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.