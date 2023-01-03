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BTSO Mutfak Akademi’de yeni dönem başlıyor

EKONOMİ 03.01.2023, 19:35
BTSO Mutfak Akademi’de yeni dönem başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörünün nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla kurgulanan Mutfak Akademi, yeni dönem eğitimlerine 23 Ocak 2023 tarihinde başlıyor.BURSA (İGFA) - BTSO öncülüğünde “Gelecek Mutfakta Pişiyor” mottosu ile modern bir yapıda hizmet veren ‘Mutfak Akademi’ yeni eğitim dönemine yeni eğitim programlarıyla başlıyor.

BUTGEM bünyesinde faaliyet gösteren ‘BTSO Mutfak Akademi’de yeme içme sektörünün nitelikli istihdamına çözüm üretmek amacıyla eğitim başlıkları da yenilendi. Sektörün personel ihtiyacına önemli katkı sağlayan BTSO Mutfak Akademi, eğitimlerini 13 branşta ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Merkezde aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler verilecek.

GELECEK MUTFAKTA PİŞİYOR

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren ‘BTSO Mutfak Akademi’de ilk ders 23 Ocak’ta başlayacak.

Bugüne kadar yüzlerce kursiyeri sektöre kazandıran BTSO Mutfak Akademi’nin eğitimlerinden faydalanmak isteyen kursiyerler için başvurular devam ediyor.

Sektördeki firmaların taleplerine göre takvimin belirlendiği BTSO Mutfak Akademi’de eğitimlere katılmak isteyen adaylar ilk olarak www.btsomutfak.com adresindeki formu doldurarak başvuru yapabiliyor.

Adaylar daha sonra komisyon üyelerinin ön değerlendirmesi ile mülakata başvurabilecek. 

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