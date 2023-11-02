Son Dakika

BTSO: Mısır'la iş birliği fuarlarla güçlenecek

EKONOMİ 02.11.2023, 16:00
BTSO: Mısır'la iş birliği fuarlarla güçlenecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar ve milli katılım organizasyonları ile Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) -  Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı Mısır ile ticaretin geliştirilmesi için yeni bir dönem başlıyor. Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan Mısır’daki potansiyeli değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Mısır temasları kapsamında Bakan Bolat’a eşlik etti. Başkan Burkay, başkent Kahire’de Mısır Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Açılış Programı'na katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Mısır Sanayiciler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen programın ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Mısır Hazır Giyim ve Ev Tekstili Sanayicileri Odası ve Mısır Mühendislik Odası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Ayrıca BTSO iştiraki KFA Fuarcılık’ın yurt dışı fuar ve milli katılım organizasyonları için işbirliği protokolü yapıldı.

“EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı değerlendirmede Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve iş insanlarının Mısır ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir adım atıldığını ifade etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir rol üstleneceğini kaydeden Başkan Burkay, “Ülkemizin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olan Mısır ile ticaret hacmi 10 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu rakamı 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Bursa’mızın lokomotif sektörleri başta olmak üzere Mısır’la birçok alanda ilişkilerimizin kapsamını genişletmek istiyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi işbirliği ve ‘kazan kazan’ temelinde geliştirmek için BTSO olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

KFA Fuarcılık’ın 5-7 Ekim tarihlerinde Mısır’da düzenlenen Cairo International Fashion & Textile Expo’da Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdiğini anımsatan Başkan Burkay, fuarcılık alanında Mısır ile tarihi bir işbirliği başlattıklarının bilgisini verdi. Kasım ayında Bursa’da düzenlenecek Junioshow’da Mısır Hazır Giyim ve Ev Tekstili Sanayicileri Odası işbirliğinde Mısırlı 6 firmanın katılımcı olarak yer alacağını belirten Başkan Burkay ayrıca 12-14 Ocak 2024 tarihlerinde Mısır’da gerçekleştirilecek Nelly Kids Fashion’da Türk bebe çocuk hazır giyim ürünlerinin KFA Fuarcılık milli katılım organizasyonu ile vitrine çıkacağını ifade etti.

Bebek çocuk hazır giyim, otomotiv yan sanayi, kumaş ve tekstil aksesuarları ile ev tekstili sektörlerinde Orta Doğu, Balkan ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşecek fuarlara Mısır ile ortak milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Burkay, “Mısırlı firmalarla üçüncü ülkelerde de işbirliği fırsatlarına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İyi niyet anlaşmamız kapsamında ayrıca Mısır’da ev tekstili sektörüne yönelik bir fuar düzenlemek için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3