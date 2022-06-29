Son Dakika

BTSO: “Malezya ile yaşanan gümrük sorunu çözüldü

EKONOMİ 29.06.2022, 16:05
BTSO: “Malezya ile yaşanan gümrük sorunu çözüldü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Malezya ile ticaret yapan firmaların gümrük noktasında yaşadığı mağduriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ilettiklerini belirterek, ticarette yaşanan gümrük sorununun girişimlerle çözüldüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son üç yıldır küresel ekonominin zor bir süreci deneyimlediğini söyledi.

Pandeminin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerinin azaldığı bir dönemde başta lojistik olmak üzere emtia ve enerji maliyetlerinde öngörülemeyen artışların meydana geldiğini kaydeden Burkay, bu durumun üretici fiyatlarında yükselmeye yol açtığına dikkati çekti. Bu dönemde reel sektöre sunulan desteklerin büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Burkay, “Bu süreç ülkemize has bir durum değil. Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu. Avrupa ve Amerika’da yüksek enflasyonla mücadele için çok farklı politikalar uygulanıyor. Bütün ekonomiler, kendi gerçeklerini göz önünde bulundurarak bu süreçten çıkma gayretindeler. Ticaret savaşları, yakın coğrafyamızda devam eden savaş koşulları bu süreci daha da zorlaştırıyor. Tedarik zincirindeki kırılma ve değişimin Türkiye’yi öne çıkarması önemli ancak bizim bu fırsatları değerlendirebilmemiz için ayakta kalabilmemiz lazım. Doğru destek mekanizmaları ile şirketlerimizin rekabet güçlerinin artırılması gerekiyor.” dedi.

“Stokçuluk artık devletler tarafından yapılıyor.” diyen Başkan Burkay, Melazya ile ticarette yaşanan soruna da vurgu yaptı.

 “MALEZYA İLE TİCARETTE YAŞANAN SORUN ÇÖZÜLDÜ”

BTSO olarak sektörlerin önündeki sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Komitelerimizin almış olduğu kararlar bizim en önemli rehberimiz. Bu kararları doğru şekilde aktardığımızda neticelerini de alıyoruz. Bunu son olarak Malezya örneğinde yaşadık. Malezya ile ticaret yapan şirketlerimiz çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyaydı. Sadece Bursa’da 6 bin dosya vardı. Bunun şirketlerimiz için ekonomik faturası 600-700 milyon lirayı bulabilecekti. Bu ay içinde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un Bursa ziyaretinde bu konuyu değerlendirdik. Sayın Bakanımız düzenleme yapılacağının sözünü verdi ve şükürler olsun bir hafta içinde konuyu çözüme kavuşturdu. Şirketlerimiz uzun bir hukuki süreç ve maddi külfetten kurtulmuş oldu. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BTSO üyelerinin küresel ticaretteki fırsatları değerlendirmeleri için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürüttükleri UR-GE projelerinin firmalara önemli avantajlar sağladığını kaydetti. 

“BTSO ÜYELERİNDEN İHRACAT ATAĞI”

Öte yandan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, her sektörden firmanın işlerini büyütmek, tüm üyelerin rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Özellikle ihracata dönük çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Uğur, "Önceleri şehirlerden çıkmayan firmalarımız şimdi deyim yerindeyse dünyaya sığmıyor. Geçen ay mobilya sektörü temsilcilerimiz İtalya’da mobilya fuarındaydı. Bu akşam 5 ayrı UR-GE projemiz kapsamında 135 kişilik bir heyetimiz Özbekistan’a hareket ediyor. Önümüzdeki hafta ise tekstil sektörü temsilcilerimiz de Premiere Vision ve Texworld Fuarları için Paris’te olacaklar. Üyelerimizin küresel ticarette ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31