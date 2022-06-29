BTSO: “Malezya ile yaşanan gümrük sorunu çözüldü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Malezya ile ticaret yapan firmaların gümrük noktasında yaşadığı mağduriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ilettiklerini belirterek, ticarette yaşanan gümrük sorununun girişimlerle çözüldüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son üç yıldır küresel ekonominin zor bir süreci deneyimlediğini söyledi.

Pandeminin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerinin azaldığı bir dönemde başta lojistik olmak üzere emtia ve enerji maliyetlerinde öngörülemeyen artışların meydana geldiğini kaydeden Burkay, bu durumun üretici fiyatlarında yükselmeye yol açtığına dikkati çekti. Bu dönemde reel sektöre sunulan desteklerin büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Burkay, “Bu süreç ülkemize has bir durum değil. Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu. Avrupa ve Amerika’da yüksek enflasyonla mücadele için çok farklı politikalar uygulanıyor. Bütün ekonomiler, kendi gerçeklerini göz önünde bulundurarak bu süreçten çıkma gayretindeler. Ticaret savaşları, yakın coğrafyamızda devam eden savaş koşulları bu süreci daha da zorlaştırıyor. Tedarik zincirindeki kırılma ve değişimin Türkiye’yi öne çıkarması önemli ancak bizim bu fırsatları değerlendirebilmemiz için ayakta kalabilmemiz lazım. Doğru destek mekanizmaları ile şirketlerimizin rekabet güçlerinin artırılması gerekiyor.” dedi.

“Stokçuluk artık devletler tarafından yapılıyor.” diyen Başkan Burkay, Melazya ile ticarette yaşanan soruna da vurgu yaptı.

“MALEZYA İLE TİCARETTE YAŞANAN SORUN ÇÖZÜLDÜ”

BTSO olarak sektörlerin önündeki sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Komitelerimizin almış olduğu kararlar bizim en önemli rehberimiz. Bu kararları doğru şekilde aktardığımızda neticelerini de alıyoruz. Bunu son olarak Malezya örneğinde yaşadık. Malezya ile ticaret yapan şirketlerimiz çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyaydı. Sadece Bursa’da 6 bin dosya vardı. Bunun şirketlerimiz için ekonomik faturası 600-700 milyon lirayı bulabilecekti. Bu ay içinde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un Bursa ziyaretinde bu konuyu değerlendirdik. Sayın Bakanımız düzenleme yapılacağının sözünü verdi ve şükürler olsun bir hafta içinde konuyu çözüme kavuşturdu. Şirketlerimiz uzun bir hukuki süreç ve maddi külfetten kurtulmuş oldu. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BTSO üyelerinin küresel ticaretteki fırsatları değerlendirmeleri için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürüttükleri UR-GE projelerinin firmalara önemli avantajlar sağladığını kaydetti.

“BTSO ÜYELERİNDEN İHRACAT ATAĞI”

Öte yandan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, her sektörden firmanın işlerini büyütmek, tüm üyelerin rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Özellikle ihracata dönük çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Uğur, "Önceleri şehirlerden çıkmayan firmalarımız şimdi deyim yerindeyse dünyaya sığmıyor. Geçen ay mobilya sektörü temsilcilerimiz İtalya’da mobilya fuarındaydı. Bu akşam 5 ayrı UR-GE projemiz kapsamında 135 kişilik bir heyetimiz Özbekistan’a hareket ediyor. Önümüzdeki hafta ise tekstil sektörü temsilcilerimiz de Premiere Vision ve Texworld Fuarları için Paris’te olacaklar. Üyelerimizin küresel ticarette ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.