BTSO Komite seçimleri 1 Ekim'de

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Ağustos ayında üyelerin çözüm bekleyen sorunları için üst düzey ziyaretlere ev sahipliği yaptığını belirterek, komite seçimlerinin 1 Ekim'de yapılacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Oda olarak üyeleri değişen rekabet koşullarına hazırlamak, firmaların sorunlarına çare üretmek, üretimin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

BTSO'NUN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

BTSO Başkan Yardımcısı Şener, Türkiye’de 365 oda ve borsada seçim heyecanının başladığını belirterek, BTSO’nun seçim tarihini de açıkladı.

Şener, “Ülkemizin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak seçimlerimizi hayırlısıyla 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Odamıza ve camiamıza yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Odamız, yönetim kurulu başkanımızdan meclis üyelerine, meslek komitelerinden çalışma arkadaşlarımıza kadar her bir ferdiyle ahenk içinde hareket ederek, Türkiye’ye örnek projelerin uygulama merkezi kimliği kazandı. Bu güçlü birlikteliğe katkı sağlayan ve ülkemizin geleceği için destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRLERİMİZİN SORUNLARININ TAKİPÇİSİYİZ”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, geride kalan 4 yılın sadece Bursa ve Türkiye için değil, dünyanın bütün bölgeleri için risklerin ve belirsizliklerin arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

Bu zorlu dönemde iş dünyası ile hem hükümet hem de kamuoyu arasında bir köprü olma misyonunu yerine getirdiklerini ifade eden Uğur, 1 Ekim'de yapılacak meslek komitesi seçimlerinin BTSO Ana Hizmet Binasında yapılacağını kaydetti.