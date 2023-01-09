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BTSO EVM hizmet kalitesini Avrupa’ya taşıdı

EKONOMİ 09.01.2023, 16:15
BTSO EVM hizmet kalitesini Avrupa’ya taşıdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen BTSO Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) hizmet kalitesini Avrupa’ya taşıdı.BURSA (İGFA) - Enerji ve kaynak verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza atan BTSO EVM, İsviçre’de faaliyet gösteren Angst+Pfister firmasında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde detaylı analizler yaptı.

Alternatif kaynaklarla enerji ve ısı üretimi için yapılan çalışma kapsamında aydınlatma sistemi, motor pompa sistemleri, termal kayıplar, atık ısının değerlendirilmesi ve üretim proseslerinin iyileştirilmesine yönelik ölçümler analiz edildi.

Angst+Pfister Firması Kalite Mühendisi Ahmet Çetinel, firma olarak müşterilerine dünya çapında mühendislik, geliştirme, test hizmeti, üretim ve tedarik zinciri hizmeti sağladıklarını söyledi. Firmanın başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere yönelik faaliyet gösterdiğini dile getiren Çetinel, “Karbon ayak izi hesaplamalarının gerçekleştirilmesiyle sürdürülebilirlik aksiyonlarımızı belirlemek adına doğru veriyi toplama ihtiyacı hissettik. Bu noktada BTSO EVM ile yollarımız kesişti. Öncelikle Bursa’daki fabrikamızda enerji verimlilik etüdü çalışması gerçekleştirdik. İyileştirmeler sonrası aynı çalışmayı İsviçre’deki lojistik merkezimizde de yapmaya karar verdik. BTSO EVM ile gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği çalışmalarımızın sürdürülebilir gelecek hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Bursa’daki çalışmalar sırasında aldığımız destek, ölçümler ve raporlama sırasındaki titizlik, verilerin ve tarafımıza bildirilen önerilerin ihtiyacımızı karşılama düzeyi, İsviçre’de de BTSO EVM’yi tercih etmemizde etkili oldu.” dedi.

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, israftan kurtulmanın ve verimli üretmenin en etkin yolunun detaylı enerji etütlerinden geçtiğini belirterek, “Bu amaca yönelik olarak çalışmalarını sürdüren Enerji Verimliliği Merkezimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş bir danışmanlık şirketidir. Tam donanımlı cihazlar ile enerji tüketen tüm ekipmanlarda ölçümler gerçekleştiren merkezimiz, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bu alanda ülkemizin tek laboratuvarıdır. Hizmetlerimiz İstanbul, Tekirdağ, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Konya, Trabzon ve Hatay gibi ülkemizin farklı bölgelerinde ve birçok ilde olduğu gibi yurt dışından da talep görüyor. Merkezimizin akreditasyon kapsamında verdiği ölçüm hizmetleri ile hazırladığı raporlar, tüm dünyada kabul görüyor” ifadelerini kullandı.

DETAYLI ANALİZLER YAPILDI

BTSO EVM’nin İsviçre’deki çalışmasının çok önemli olduğunu da kaydeden Canpolat Çakal, “İsviçre’deki Angst+Pfister firmasında detaylı enerji etütleri gerçekleştirdik. Üretim atölyeleri bulunan ve dünyanın her yerine ürün gönderen bu işletmedeki basınçlı hava hatlarında kaçak ölçümlerini gerçekleştirdik. Mevcut kompresör ölçümlerini yaparak verimlilik raporlarını hazırladık. Isıtma ve soğutma sistemlerinde detaylı analizler gerçekleştirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla kurgulanan merkezimiz iş dünyasının verimlilik odaklı çalışmalarına katkı sağlamaya devam edecek.” diye konuştu.

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