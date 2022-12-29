BTSO'dan yılın son toplantısında 'dijital dönüşüm' vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılında da üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, yeni projeleri de hayata geçireceklerinin mesajını verdi.BURSA (İGFA) - BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Yılın son meclis toplantısında 2022’deki faaliyetler ve yeni yıl için hedeflenen çalışmalar değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin en zor yıllarından biri olarak kabul edilen 2022’nin sonlarına yaklaştıklarını belirterek, “Tüm dünyada yüksek enflasyonun belirlediği koşullarla tamamlanan bu olağanüstü yılın ardından 2023’e ümitlerimizi tazeleyerek giriyoruz. Ülkemizin idealleri açısından 2023 yılı önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te bizler de bugüne kadar olduğu gibi 52 bini aşkın üyemizle birlik ve dayanışma içerisinde kentimize değer katan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“DEĞİŞİMİ İYİ OKUMALIYIZ”

Küresel ticaretteki gelişmelere değinen Başkan Burkay, tedarik zincirlerinin yeniden belirlendiği, dijital ve yeşil dönüşümün hız kazandığı bir süreçte olduklarının altını çizdi.

Ülkelerin ve şehirlerin sürecin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için rekabet içinde olduğunu kaydeden Burkay, önlerine yeni bir yol ayrımı olduğuna dikkati çekerek, "Ya bugüne kadar başardıklarımızla yetinerek kaderimize razı olacağız, ya da yeni ekonominin sunmuş olduğu değişimi iyi okuyarak dünyadaki rekabetçiliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

DİJİTAL ÇALIŞMALAR...

Yeni yılda üyelerin dijital dönüşümünü sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan Burkay, odaklarında e-ticaret ve e-ihracatı artıracak projeler olduğunu söyledi. Teknoloji ve dijitalleşmenin iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirdiğini dile getiren Burkay, “Bu süreç, ticarette de köklü değişikliklere yol açtı. Pandemi ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, sadece bu yılın ilk yarısında yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL’ye ulaştı. Eskiden en işlek caddede mağaza sahibi olmak önemliydi ancak şimdi e-ticarette yer alabilmek çok daha önemli hale geldi. Şu anda çarşıdaki iş yerlerimizin önemli bir kısmı e-ticaret yapmıyor. Ancak e-ticarete girecek potansiyele sahip çok sayıda işletmemiz var. Bizler de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki üyelerimiz için ‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Projemizi’ hazırladık. Proje kapsamında lojistik ve depolama alanları da oluşturarak firmalarımızı daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

BTSO Başkanı Burkay, Oda olarak yeni yılda “insan merkezli” yatırımlarını da sürdüreceklerini söyledi. Ekonomik gelişmişlik için eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda ilerleme sağlanacak bir ekosistem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek girişimciler yetiştirilmesini de önemsediklerini belirten Burkay, BEBKA ile birlikte Girişim Sermayesi Fonu oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Burkay bu fonla birlikte Bursa’nın geleceğinde önemli rol oynayacak girişimleri yatırımlarla destekleyeceklerini ifade etti.