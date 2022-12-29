Son Dakika

BTSO'dan yılın son toplantısında 'dijital dönüşüm' vurgusu

EKONOMİ 29.12.2022, 09:34
BTSO'dan yılın son toplantısında 'dijital dönüşüm' vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılında da üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, yeni projeleri de hayata geçireceklerinin mesajını verdi.BURSA (İGFA) -  BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Yılın son meclis toplantısında 2022’deki faaliyetler ve yeni yıl için hedeflenen çalışmalar değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin en zor yıllarından biri olarak kabul edilen 2022’nin sonlarına yaklaştıklarını belirterek, “Tüm dünyada yüksek enflasyonun belirlediği koşullarla tamamlanan bu olağanüstü yılın ardından 2023’e ümitlerimizi tazeleyerek giriyoruz. Ülkemizin idealleri açısından 2023 yılı önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te bizler de bugüne kadar olduğu gibi 52 bini aşkın üyemizle birlik ve dayanışma içerisinde kentimize değer katan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“DEĞİŞİMİ İYİ OKUMALIYIZ”

Küresel ticaretteki gelişmelere değinen Başkan Burkay, tedarik zincirlerinin yeniden belirlendiği, dijital ve yeşil dönüşümün hız kazandığı bir süreçte olduklarının altını çizdi.

Ülkelerin ve şehirlerin sürecin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için rekabet içinde olduğunu kaydeden Burkay, önlerine yeni bir yol ayrımı olduğuna dikkati çekerek, "Ya bugüne kadar başardıklarımızla yetinerek kaderimize razı olacağız, ya da yeni ekonominin sunmuş olduğu değişimi iyi okuyarak dünyadaki rekabetçiliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

DİJİTAL ÇALIŞMALAR...

Yeni yılda üyelerin dijital dönüşümünü sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan Burkay, odaklarında e-ticaret ve e-ihracatı artıracak projeler olduğunu söyledi. Teknoloji ve dijitalleşmenin iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirdiğini dile getiren Burkay, “Bu süreç, ticarette de köklü değişikliklere yol açtı. Pandemi ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, sadece bu yılın ilk yarısında yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL’ye ulaştı. Eskiden en işlek caddede mağaza sahibi olmak önemliydi ancak şimdi e-ticarette yer alabilmek çok daha önemli hale geldi. Şu anda çarşıdaki iş yerlerimizin önemli bir kısmı e-ticaret yapmıyor. Ancak e-ticarete girecek potansiyele sahip çok sayıda işletmemiz var. Bizler de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki üyelerimiz için ‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Projemizi’ hazırladık. Proje kapsamında lojistik ve depolama alanları da oluşturarak firmalarımızı daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

BTSO Başkanı Burkay, Oda olarak yeni yılda “insan merkezli” yatırımlarını da sürdüreceklerini söyledi. Ekonomik gelişmişlik için eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda ilerleme sağlanacak bir ekosistem oluşturulması gerektiğini vurguladı. 

Ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek girişimciler yetiştirilmesini de önemsediklerini belirten Burkay, BEBKA ile birlikte Girişim Sermayesi Fonu oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Burkay bu fonla birlikte Bursa’nın geleceğinde önemli rol oynayacak girişimleri yatırımlarla destekleyeceklerini ifade etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 32
2. Galatasaray 14 30
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 15 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Gaziantep FK 14 17
11. Karagümrük 15 16
12. Ankaragücü 15 16
13. Antalyaspor 14 16
14. Giresunspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 15 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. M.City 15 35
3. Newcastle 16 33
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 15 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4