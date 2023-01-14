BTSO'dan ihracat atılımı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da BTSO liderliğinde yürütülen 2 ayrı UR-GE Projesi kapsamında 30 ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcı Bursalı firmalarla iş birliliği masasında buluştu.

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projesi, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile firmalar hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE üyesi 50 firma, BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Dünyanın Dört Bir Yanından Katılım

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan resesyon sürecinde alternatif pazarlardan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği alım heyeti etkinliği bine yakın iş görüşmesiyle tamamlandı. Alım heyetinde Libya’dan İngiltere’ye, Kazakistan’dan Mısır’a kadar farklı coğrafyalardan yer alan katılımcılar, Bursa’daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektör temsilcileriyle yeni ticaret köprüleri oluşturdular.

“Firmalarımız Dünyanın Her Yerine Ürün Satıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gerçekleştirilen alım heyeti programlarıyla sektörün ihracatına önemli katkı sağlandığını söyledi. Bebe-çocuk ve giyim sektöründe 30 ülkeden yaklaşık 200 alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, “Sektörümüzün dünyaya açılmasında ve son yıllarda elde edilen ihracat başarılarında UR-GE projelerimizin çok önemli katkıları var. Yaptığımız çalışmalar ile ciddi bir tanıtım ağı ile beraber dünyanın her yerine ürün satar hale geldik. Ürün ve ülke çeşitliliğini de artırarak olası krizlerin etkilerini en aza indirmeyi sağlıyoruz.” dedi.