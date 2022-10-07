BTSO'da İbrahim Burkay güven tazeledi

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) seçim süreci tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen seçimlere tek aday olarak katılan Başkan İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu, BTSO Meclis Üyelerinin tamamının desteğini aldı.BURSA (İGFA) - BTSO’da komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından İbrahim Burkay liderliğindeki ‘Yönetim Kurulu’ ile Ali Uğur başkanlığındaki ‘Meclis Divanı’ da belli oldu. İbrahim Burkay’ın başkanlığını üstlendiği yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Hasan Gürses, İbrahim Gülmez, Alparslan Şenocak, Haşim Kılıç, Muhsin Koçaslan, Erol Kılıç, Abidin Şakir Özen ve Hakan Batmaz.

BTSO’nun Meclis Başkanlığı görevine tekrar Ali Uğur seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt oldu. Katip üyeliklerini ise Gülçin Güleç ile Selin Sakder Akyıldız üstlendi.

ORTAK AKIL MESAJI

Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “2013 yılından bugüne ortak aklı hakim kılan bir anlayışla kent ve ülke ekonomisinin tarihine geçen 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirmeyi başardık. Küresel ölçekte ve ülkemizde yaşanan tüm zorlu koşullara rağmen geride bıraktığımız 4 yılı katma değerli üretim, nitelikli istihdam ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımlarla etkin ve verimli bir şekilde tamamladık. Güçlü üye, güçlü oda vizyonumuzu destekleyen tüm üyelerimiz başta olmak üzere, birlikte bugüne kadar görev yaptığımız tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile komite yönetimlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

YEPYENİ BİR DÖNEM

Küresel ekonomide yeni bir paradigma değişikliği yaşandığına işaret eden Başkan Burkay, “Şimdi önümüzde oyunun kurallarının değiştiği benzeri görülmemiş yepyeni bir dönem var. Vizyonumuzu ve algılarımızı dünyaya açarak, köklü tarihimizin bizlere yüklediği sorumlulukla üretim ve ticaret merkezi Bursa’mızı bu hızlı dönüşüme rehberlik etmeye ve fırsatlarla dolu bu yeni dönemin lider şehirleri arasındaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın güçlü geleceği için proje ve stratejilerinin hazır olduğunu dile getiren Burkay, şunları kaydetti: “Kendine inan, ülkene güven, anlayışıyla görev üstlenen yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve meclis üyesi dostlarımızla birlikte geleceğin Bursa’sını birlikte inşa edeceğiz. İnisiyatif alan, çözüm üreten, aktif, yapıcı ve yönlendirici bir anlayışla görev yapacak komite, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize bu yeni dönemde başarılar diliyorum.”

“Bursa’mızı Çok Daha Güçlü Yarınlara Taşıyacağız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO gibi 133 yıllık köklü bir tarihe ve 51 binden fazla üyeye sahip olan bir kurumda görev almanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, “Ortak paydası Bursa olan, kenti için değer üretmeyi hedefleyen 155 meclis üyesi arkadaşımızla bu çatı altında yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay liderliğinde Bursa’mızı çok daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni dönemde 70 meslek komitesinde görev alan arkadaşlarımızla da birlikte Odamızın etkin ve çözüm odaklı projelerle üyesine hizmet üretme misyonunu el birliğiyle devam ettireceğiz. ” ifadelerini kullandı.