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BTSO Başkanı Burkay: KOBİ OSB en öneli hizmetimiz olacak

EKONOMİ 26.05.2023, 09:22
BTSO Başkanı Burkay: KOBİ OSB en öneli hizmetimiz olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB projesine 4.500’den fazla firmanın başvuruda bulunduğunu belirterek, “KOBİ OSB, deprem tehlikesine karşı sanayi ve ticaret alanlarımızın dönüşümü adına çok önemli bir başlangıç olacak. Bu projeyi BTSO Meclisi’nin Bursa’ya yapacağı en önemli hizmetlerden biri olarak görüyorum.” dedi.BURSA (İGFA) - BTSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’ye yakışır bir demokratik olgunlukla, son derece huzurlu bir ortamda tamamlandığını ifade etti. Seçimlerde demokratik iradenin yüzde 90’lara varan bir katılım oranıyla gerçekleştiğini dile getiren Burkay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen milletvekillerini tebrik etti. Başkan Burkay, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de aynı olgunlukla tamamlanacağına inandığını belirterek, seçim sonuçlarının iş dünyası ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Seçimler sonrasında kur, enflasyon ve cari açık gibi ekonominin temel sorunlarına odaklanılacak bir dönemin başlaması en büyük dileğimiz.” diyen Başkan Burkay, “Son dönemde pandemi krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gerek küresel etkiler gerekse yurt içindeki gelişmeler ekonomimizde bazı kırılganlıklar oluşturdu. Dünyadaki ekonomik konjonktürün toparlanması, ülkemizin de bu süreçten hızlı çıkmasında itici güç olacaktır. Reel sektör oyuncuları olarak bizlerin de bu dönemde başta dış ticaret açığını ortadan kaldıracak ihracat faaliyetlerine yoğun bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Diğer taraftan finansmana erişim konusunda bankaların kredi temininde reel sektöre olan yaklaşımını gözden geçirmesi, üretimin, yatırımın ve istihdamın sürdürülebilirliği adına bu dönemde en önemli unsurlardan bir tanesi. Bursa iş dünyası olarak bizler ülkemizi hedeflerine taşıyacak tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermeye, ülkemizin gücüne ve potansiyeline inancımızı en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“HOMETEX EV TEKSTİLİNİN GURURU OLDU”

BTSO olarak ihracat odaklı faaliyetlere hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan HOMETEX Fuarı’nı KFA Fuarcılık’ın organizasyonunda bu yıl da başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuarın sektörün gurur kaynağı haline geldiğini vurgulayan Başkan Burkay, “2013 yılında hayata geçirdiğimiz KFA Fuarcılık sadece yurt içinde değil dünyanın birçok farklı coğrafyasında fuar ve kongre organizasyonu düzenleme yetkisine sahip. Bugüne kadar 200’ü aşkın yurt dışı iş gezisi programına imza atan, hedef pazarlara ticaret heyetleri düzenleyen, gerek yurt içi gerekse yurt dışında fuar ve kongre programlarına imza atan KFA Fuarcılık, kısa zamanda önemli başarılar elde etti. Bursa ve Türkiye’nin dış ticaretini geliştirmesi adına ortaya koyduğumuz bu projenin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz.” dedi.

“LOJİSTİK MERKEZLER İÇİN TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞLADI”

BTSO olarak üretim ve ihracat üssü Bursa’da Lojistik Merkezlerin kurulmasının en büyük hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Burkay, “Başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu Lojistik Merkezlerin kurulması en büyük ihtiyacımız. Bu kapsamda firmalarımızın taleplerini toplamaya başladık. Talep toplama sürecimiz 27 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek. Ardından da bu talepleri Bursa Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan komisyon ve ilgili kurumlarımızla paylaşacağız. Antrepolardan soğuk hava depolarına, akaryakıt istasyonlarından konteyner stok alanlarına, ticari ofislerden sosyal donatı alanlarına kadar kentin büyüme hedeflerinde stratejik nitelik taşıyan Lojistik Merkezlerin hayata geçirilmesi Bursa’mızın gelecek hedefleri açısından kritik önem arz ediyor. Firmalarımızı bu vesileyle hızla başvuru sürecini tamamlamaya davet ediyorum.” dedi.

“KOBİ OSB BURSA’YA YAPACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ HİZMETLERDEN BİRİSİ OLACAK”

KOBİ OSB projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan İbrahim Burkay, projenin Bursa sanayisini ilgilendiren her toplantıda gündeme geldiğini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da bu konuda irade ortaya koyduğunu ve KOBİ OSB konusunda çalışma başlatacağını bildirdiğini söyleyen Burkay, “Sayın Bakanımızın bu yaklaşımı bizim için umut verici. Bugün projeye 4.500’den fazla firmamız talepte bulundu. 4 bin firmamız plansız alanlardaki üretimini taşınma taahhüdü verdi. KOBİ OSB projesi deprem tehlikesine karşı sanayi ve ticaret alanlarımızın dönüşümü adına çok önemli bir başlangıç olacak. Bursa’nın başta trafik, hava kirliliği ve çevre ile ilgili sorunlarına çözüm imkanı sunacak bir sürecin başlangıcı olması adına ayrıca bu projeyi çok değerli buluyorum. Bunu BTSO Meclisi olarak Bursa’ya yapacağımız en önemli hizmet olarak görüyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız.” diye konuştu.

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