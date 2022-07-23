BTSO Akademi iş dünyasına yönelik eğitimlerini sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi kapsamında “Stok Yönetimi” ve “Stres Altında Performans Gösterme ve Başarılı Olma” eğitimleri düzenlendi. Eğitimlere iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

BURSA (İGFA) - BTSO Akademi eğitimleri iş dünyası temsilcilerine önemli faydalar sağlıyor. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın da katıldığı eğitimler kapsamında bu hafta eğitmen Deniz Besli tarafından “Stok Yönetimi”, Özlem Şenkoyuncu tarafından da “Stres Altında Performans Gösterme ve Başarılı Olma” seminerleri gerçekleştirildi.

“600’ÜN ÜZERİNDE EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Akademi Projesi ile şimdiye kadar 600’ün üzerinde hem online hem de fiziki olarak düzenlenen eğitim organizasyonlarından yaklaşık 95 bin BTSO üyesinin faydalandığını belirterek, ”Firmalarımızı küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlamak, üyelerin gelişimine katkı sağlamak ve iş hayatındaki başarılarına destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz BTSO Akademi projemiz kapsamında üyelerimize yönelik eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitimlerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.” dedi.

“STOK YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR ROLÜ VAR”

Eğitmen Deniz Besli, stokun, organizasyonda stratejik bir rolü olduğunu belirterek, “Stok varlığının önemli olması, istenildiği kadar stok tutulabileceği anlamına gelmez. Burada, stok yönetimi kavramı devreye girer. Stok yönetimi hammadde, yarı mamul, mamul, yedek parça, sarf malzemesi ve benzerini en uygun biçimde firmada bulundurulmasını gerçekleştiren faaliyettir. Stok yönetimi, gerek müşteri memnuniyeti için gerekse üretimin aksamaması için iyi yapılmalıdır. Bu süreçte şirketlerin üretim kapasitelerini artırabilmek adına stoklarını biraz azaltarak, duran varlıklarını artırmaları daha doğru bir strateji olacaktır.” diye konuştu.

“DOZUNDA STRES İŞ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLIYOR”

Eğitmen Özlem Şenkoyuncu, stresi normalleştirip onu hayatın bir parçası haline getirebilen kişilerin çok daha başarılı olduğunu belirterek, “Vücudumuzda kortizol hormonu en üst seviyeye geldiği zaman stres seviyemiz de yükselir. Dozunda yaşanan stres insanı her zaman diri tutar. Gereken seviyede bir stres olursa, çalışandan en üst seviyede verim alınacaktır. Denge konusu çok önemli. Çünkü fazla stresli bir ortam oluşturulursa, bu durum gerginliğe yol açar. Bu sebeple stresi dengeli yönetebilirsek çalışan ve işveren arasında uyum verimliliği en üst noktaya ulaşacaktır.” dedi.