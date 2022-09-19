BTSO 54. Komite Çalışma Grubu'ndan İGFA’ya ziyaret

BTSO 54. Komite Çalışma Grubu Hüseyin Çiftliklioğlu, Rıdvan Hasırcı, Serkan Gök, Mustafa Ferik, Haldun Kural, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir’i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) komite seçimlerinde aday gruplar saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BTSO komite seçimleri nedeniyle medya ziyaretlerini sürdüren 54. Komite Çalışma Grubu Hüseyin Çiftliklioğlu, Rıdvan Hasırcı, Serkan Gök, Mustafa Ferik, Haldun Kural, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan 54. Komite Çalışma Grubu adına Hüseyin Çiftliklioğlu, “Günümüzde ülkemizin en gözde ve değerli iş kolları arasında yer alan gayrimenkul sektörünün sağlıklı bir biçimde gelişmesi ve büyümesini sürdürmesi için başta Bursa Ticaret Sanayi Odası bünyesinde yer alan 54.Grup Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri isimli meslek grubumuz ile mesleki derneklerimizin aynı hedef ve ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket etmesi son derece önemlidir. Tüm paydaşların ortak akıl ile birlikte belirleyeceği stratejik hedefler etrafında kol kola girmeyi başarabildiğimiz takdirde sektörümüzdeki pek çok sorunu çözüme kavuşturabileceğimize yürekten inanıyoruz. İster barınma ister ticari ister yatırım amaçlı olsun her vatandaşın yolu mutlaka bir gün meslektaşlarımız ile kesişmektedir. İşte biz 54.Komite Çalışma Grubu olarak ortaya koyacağımız projelerimizle hem mesleğimize olan güveni hem çalışma alanlarımızı geliştirmeyi hem de mesleğimizin itibarını artırmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Sektörümüz açısından önemli sorunları çözüme kavuşturmanın, geleceği inşa etmenin kolay olmadığını ve iyi bir takım çalışmasına ihtiyaç olduğunun farkındayız. Sizlerin vereceği destek ile 54.Grubu BTSO’nun en verimli ve üretken meslek grubu haline getireceğimizi biliyoruz. Desteğinizi sadece seçim döneminde değil, seçimden sonra da beklediğimizi ve istediğimizi bilmenizi istiyoruz. Mesleğimiz için şimdi daha çok çalışma vakti” dedi.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gayrimenkul sektörünün sorunlarına da değinen Rıdvan Hasırcı ise, “Seviye 5 mesleki yeterlilik verilmesinin durdurulması için girişimlerde bulunacağız. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin artırılması için çalışmalar yapacağız. Tapu Müdürlüklerinde ve Belediyelerde (imar, rayiç bedeli vb.) bilgi edinme imkanlarının kolaylaştırılmasını sağlamak için girişimlerde bulunarak, netice alana kadar takipçisi olacağız. Tek tip sözleşme standardı getirerek hem alıcı hem de satıcının

Sektördeki nitelikli personel sayısının artırılması için İŞKUR, BUTGEM vb. kurumlar ile işbirliğine giderek mesleki eğitim çalışmalarını başlatacağız. Başta Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yer alan Emlak Yönetimi bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri olmak üzere diğer illerdeki üniversitelerin Emlak Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümleri ile irtibata geçerek hem okuyan öğrencilerin staj imkanları hem de mezuniyet sonrası sektöre kazandırılması için planlı çalışmalar yapmak üzere girişimlerde bulunacağız. Ofis standartlarının oluşturulması ve asgari şartların belirlenmesi için çalışma başlatacağız. Hem satış hem de kiralamada komisyon oranlarının gözden geçirilerek güncellenmesi zorunlu bir ihtiyaç halini almıştır. Bu konuda yetkili makamlara

Komisyon faturalarındaki KDV ve Gelir Vergisi oranlarının düzenlenmesine, sektörel bazda kamuoyu oluşturularak Ankara’da bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunulmasına ihtiyaç vardır. Sonuç alana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz. Ülkemiz için son derece kıymetli olan döviz girdisinin ihracat dışındaki bir diğer şekli olan yabancıya satışlardaki komisyon faturalarında KDV’nin “0” olması gerektiğine inandığımız için sanayice sağlanan desteklerin sektörümüze de verilmesini talep edeceğiz. Ülke genelinde sektörün; STK’lar, meslek odaları vb. tüm paydaşları ile işbirliğinin artırılmasına ihtiyaç vardır. Birlikteliğin tesis edilmesi için çalışacağız. Sanayi, tarım ve turizm şehri olan Bursa’mızın yaşama, iş yapma ve yatırım imkanları açısından da hem yurtiçi hem yurtdışında iyi tanıtılması için ilgili resmi makamlar ve STK’larla işbirliği içinde olmak iş potansiyelinin çoğalmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda girişimlerde bulunacağız. Sahibinden.com, Hepsiemlak.com veya Emlakjet.com gibi sitelerin meslektaşlarımıza dayattığı fahiş fiyatlara dur demek istiyoruz. İhtiyaç duyulduğu takdirde ulusal ve uluslararası çapta hizmet verecek benzer bir site altyapısını birlikte kurulabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Kontrat yenilemelerinde bu hizmetin de ücrete tabi olduğunun bilinmesini ve uygulamaya geçirilmesini istiyoruz. BTSO çatısı altındaki diğer komitelerin üyelerine kendi meslek grubumuzun üyelerini tanıtmak için tanıtım çalışmaları yapacağız. Odamızın yeni hizmet döneminde diğer şehirlerdeki benzer meslek komiteleriyle iletişime geçerek ortak akıl ve güçlü network yapısı ile sektörümüzün sorunlarının tespiti ve çözümüyle ilgili büyük bir oluşumu başlatmayı hedefliyoruz. Sözde değil özde hizmet, hep destek tam destek anlayışıyla sektörümüzü layık olduğu yere taşımak tek amacımızdır” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, BTSO komite seçimlerinin Bursa’ya hayırlı olmasını dileyerek, 54. Komite Çalışma Grubu’na yapılacak seçimde başarılar diledi.