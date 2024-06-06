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 BTSO 135 Yaşında

Bursa’da ticaret hayatını güçlendirmek, kentin kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 135’inci yaşını kutluyor

EKONOMİ 06.06.2024, 14:02
 BTSO 135 Yaşında

Bursa’da ticaret hayatını güçlendirmek, kentin kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 135’inci yaşını kutluyor.BURSA (İGFA) - Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 55 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun 135. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcıları Metin Şenyurt ve Murat Bayizit, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis ve Komite Üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Oda’nın kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.

“BTSO Bursa’nın Ekonomi Hayatına Güç Katıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO’nun kurulduğu günden bu yana üyeleriyle birlikte kenti ve ülkesi için değer üreten, toplumsal sorumluluklarını bilen, ilklere imza atmayı kurumsal bir kimlik haline getiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Koza Han’ın küçük bir odasında başlayan bu yolculuğu bugün bizler, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın liderliğinde meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Bugün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 55 bini aşkın üyemizle biriz, birlikteyiz ve daha güçlüyüz. Bu mirası daha da ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle kurucumuz Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları başta olmak üzere, odamızın bugünkü seçkin konumuna ulaşması adına emek veren herkesi saygı ve minnetle anıyorum. 135 yıl önce atılan o tohumlar sayesinde bugün kentimiz ülkemizin ekonomisine yön veren bir yapıya kavuştu. Bizler de geçmişten bize kalan bu mirası en iyi şekilde ileriye taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Oda’mızın 135’inci yaşını kutluyor, çalışmalarımızı destekleyen tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

135 Yıllık Çınar BTSO

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, tüm zor dönemlere rağmen BTSO’nun kent ekonomisinin ve sosyal hayatın gelişimine önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, “Odamız kentimizin ve ülkemizin geleceğine yön veren bir yapıya sahip. Önümüzdeki dönemde de hep birlikte çok daha güçlü bir Bursa hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Kurucumuz Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları başta olmak üzere BTSO’ya hizmet veren tüm yöneticilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

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