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BTSO 134. yaşını kutladı

EKONOMİ 06.06.2023, 15:17
BTSO 134. yaşını kutladı

Bursa’da ticaret hayatını yapılandırmak ve kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 134’üncü yaşını kutluyor.BURSA (İGFA) -  Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 53 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor.

Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun 134. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divan, Meclis ile Komite Üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Odanın kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.

“BTSO BURSA’NIN EKONOMİ HAYATINA GÜÇ KATIYOR”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptığı konuşmada, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulduğu günden bu yana üyeleri, kenti ve ülkesi için çalıştığını söyledi.

Tüm zor dönemlere rağmen BTSO’nun kent ekonomisinin ve sosyal hayatının gelişimine önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü ifade eden Ali Uğur, “Odamız kurulduğu günden bu yana savaşlardan küresel ekonomik krizlere, afetlerden salgınlara kadar birçok tarihi olaya şahitlik etti. Bizler Türkiye’nin çok daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu dönemde, bu yürüyüşe katkılarımızı artırmak adına kentin ortak aklıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız süreçte yoğun bir çalışma trafiği yürüten Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a, yönetim kurulumuza, meclis ve komite üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kurucumuz Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının açtığı bu yolda kararlı adımlarla yürüyen, odamızın bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.

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