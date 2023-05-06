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BSMMMO’dan vekil adayı meslektaşlarına tam destek!

EKONOMİ 06.05.2023, 14:15
BSMMMO’dan vekil adayı meslektaşlarına tam destek!

Genel seçimlerde çeşitli partilerden milletvekili adayı olan meslek mensupları, BSMMMO Meclis Toplantısı’nda bir araya gelirken, toplantıda konuşan Oda Başkanı Hüseyin Halil, “Çıktığınız bu zorlu yolda hepinize başarılar diliyor, seçildiğiniz takdirde mesleğimizi ve meslek camiamızı en iyi şekilde TBMM’de temsil edeceğinizi umut ediyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) 15. Dönem 2. Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla Oda Hizmet Binası’nda gerçekleşti. BSMMMO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslek mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, faaliyetler hakkında genel bir bilgilendirme yaparak başladığı konuşmasını, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Genel Seçimleri ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili görüşlerini paylaşarak sürdürdü. BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil şunları söyledi: “Ülke olarak çok kritik bir süreçteyiz. Önümüzdeki hafta, genel seçimler gerçekleşecek ve hepimizin merakla beklediği bu süreç sonunda yepyeni bir döneme adım atacağız. Seçim sürecinin güzel bir şekilde tamamlanmasını diliyor, seçim sonuçlarının ise ülkemiz ve vatandaşlar olarak hepimiz adına faydalı olmasını temenni ediyorum. Elbette ki hayatımızı her anlamıyla etkileyecek olan bu seçim sürecinde; vatandaş olarak nasıl beklenti ve umudumuz var ise mesleğimiz ve meslek camiamız adına da bir o kadar beklenti ve ümidimiz var. Umuyorum ki oylarımızı; geçmiş yılların muhasebesini en iyi şekilde yaparak, geleceğe dair beklentilerimizi de azami düzeyde karşılayacak yönde ve farkındalıkta kullanırız.”

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Çeşitli partilerden milletvekili adayı olan meslektaşlarına çıktıkları bu zorlu yolda başarılar dileyen BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, “Seçildikleri takdirde mesleğimizi ve meslek camiamızı en iyi şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edeceklerini umut ediyorum” dedi. BSMMMO 15. Dönem 2. Meclis Toplantısı, Oda Başkanı Hüseyin Halil’in açılış konuşmasının ardından çeşitli partilerden milletvekili adayı olan meslek mensuplarının konuşmalarıyla devam etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konuşmalarda seçim ve sonrasına dair temenniler iletildi. Milletvekili adayı meslek mensuplarının konuşmalarının ardından ise Oda Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve mali sunumu ile komisyon faaliyetlerinin sunumları gerçekleşti. BSMMMO 15. Dönem 2. Meclis Toplantısı, mesleki faaliyetler, sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı serbest kürsü konuşmalarıyla sona erdi.

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