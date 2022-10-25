BSMMMO’da Mehmet Çetinkaya’ya önemli görev

İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü ve a Gazete Genel Müdürü Mehmet Çetinkaya, haziran ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeni yönetimi seçilen BSMMMO’nun Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nda önemli bir göreve geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşen 24. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri neticesinde göreve gelen Hüseyin Halil başkanlığındaki Oda Yönetimi’nde kurulların ardından komisyonların seçimleri de gerçekleştiriliyor. Oda çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyet yürüten 19 çalışma komisyonundan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun Oda Hizmet Binası’nda gerçekleşen seçimli ilk toplantısında; komisyon başkanlığına Ali Erdoğan seçildi.

İGF Haber Ajansı Haber Koordinatörü ve a Gazete Genel Müdürü Mehmet Çetinkaya ise komisyon başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Çetinkaya önceki dönemde de bu görevde bulunuyor. Zeynep Yiğittürk da komisyon sekreterliğine seçildi. Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Karaşin’in de katılımıyla gerçekleşen komisyon seçimlerinde görev alan meslek mensupları, 3 yıl süresince Oda’nın basın-yayın ve halkla ilişkiler alanındaki faaliyetlerine katkı sağlayacak.