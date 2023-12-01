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BOSAB yeşil üretime odaklandı

EKONOMİ 01.12.2023, 14:06
BOSAB yeşil üretime odaklandı

Güçlü sanayi altyapısı ve çevreci yaklaşımıyla Bursa'da hizmetlerine devam eden BOSAB, BTSO çatısı altında faaliyet gösteren MESYEB ile iş birliği yaparak firmalarını yeşil üretim ve inovasyon alanlarında bilgilendirdi.BURSA (İGFA) - Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), bölgede faaliyet gösteren firmaların üretim standartlarını yükseltmeye yönelik sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) tarafından BOSAB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) Yöneticisi Canpolat Çakal katılımcı firmalara yalın ve dijital dönüşüm, yeşil OSB çalışmaları, enerji verimliliği, Avrupa Yeşil Mütabakatı gibi konularda önemli bilgiler aktardı. Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel ise model fabrikaların misyonu ve Bursa Model Fabrika’nın odağından bahsetti.

“FİRMALARIMIZA KATKILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, Kestel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ve BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil’in de yer aldığı etkinlikte konuşan BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan, çevre duyarlılığını öncelik kılan tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Başkan Körüstan, “Bölgemiz, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevlerin farkındalığıyla ilerliyoruz. Yaşanabilir bir çevre her zaman için öncelikli ilkemiz. Avrupa Birliği politikaları ile MESYEB’in sanayicilerimize sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurarak firmalarımıza katkı sağlayabileceğimiz her konuda destek olma adımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İLK ADIM BOSAB’DAN

Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ise, “BTSO MESYEB, BOSAB ve KOSAB olarak bölgemizde mesleki eğitime yönelik tüm sanayicilerimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. BOSAB’ın kuruluşundan bugüne dek farkındalık oluşturmak adına kıymetli çalışmalara imza atıyor. Kentimizdeki sanayi bölgelerimizin ve firmalarımızın da destekleriyle çevreci üretim noktasında büyük ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök de, “Bölgenin ve kentimizin çevre duyarlılığını öncelik kılan bu anlamlı adımından dolayı BOSAB’ı tebrik ediyorum. BTSO MESYEB olarak, Bursa sanayisinin sürdürülebilirlik, yeşil üretim ve teknolojik yeniliklere olan bağlılığını vurgulamaya ve sektöre değerli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Sanayicilerimizin de aynı hassasiyeti göstererek çevreci yaklaşımları benimsemeleri kentimizin geleceğine olduğu kadar ekonomimizin gelişimine de destek olacaktır” dedi.

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