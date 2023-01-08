BOSAB'ın büyüme hamlesi ivme kazanacak

Bursa'da 2022’de altyapı çalışmalarını tamamlayan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) üstyapıya yönelik çalışmalar ve yeni fabrikalarla 2023’te de büyümeye devam edecek.BURSA (İGFA) - Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2022 yılında tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından büyümeye odaklandı. Yeni fabrikaların yükseldiği bölgenin cazibesini artıracak hamleler, 2023’te sürecek.

Bölgenin; 145 fabrika, 245 hektar alan ve yaklaşık 8 bin kişiye iş imkânı sağlayarak Bursa ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, altyapı çalışmalarının büyük kısmını tamamladıklarını ve üstyapı yönünde çalışmaları da yoğun şekilde sürdürdüklerini kyadetti. Akyıldız, ilkyardım, kalite standartları ve siber güvenlik gibi firmalar için büyük önem arz eden konularda verdikleri eğitimlere bu yıl yenilerini ekleyeceklerini vurguladı.

YENİLİKÇİ SANAYİCİ ANLAYIŞI

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören ise, BOSAB'ın yürütülen çalışmalarla sanayiciye ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğuna dikkati çekerek, "Bölgede bulunan firmalar, tüm yurtta ve dünyada olduğu gibi zorlu bir süreçten geçiyor. Artan girdi maliyetleri, enerji de yaşanan sıkıntılar ekonomik anlamda bizleri zorlasa da BOSAB, büyümeye devam edecek. Yenilikçi sanayi anlayışıyla iş dünyasında BOSAB’ın ağırlığı her geçen gün daha da fazla hissedilecektir” dedi.