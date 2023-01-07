Borusan Otomotiv'e üç ödül birden

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin 13’üncüsünü düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde Borusan Otomotiv Grubu üç kategoride ödül kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Borusan Otomotiv Grubu’nda daha eşit bir gelecek için hayata geçirilen Anahtar Kadında projesi ile "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi", BMW Türkiye’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen günümüzün en ünlü çağdaş sanatçılarından Jeff Koons’un Contemporary Istanbul ziyareti ile "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" ödüllerini kazanan Borusan Otomotiv Grubu, Land Rover'ın öncü ruhuna sadık kalınarak geliştirilen Defender'ın dergi ilanı ile de "Yılın Dergi Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Borusan Otomotiv Grubu; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkesi kapsamında eşit ve özgür bir gelecek hedefiyle hayata geçirdiği Anahtar Kadında projesi ile otomotiv sektöründe yeni iş imkanları yaratıyor. Borusan Oto atölyelerinde çalışma hayatına başlayan kadın teknisyenler ile eşitlik hikayelerine ilham vermeye devam ediyor.