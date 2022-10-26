Borusan'dan 200 bin liralık 'sürdürülebilir fayda' hibesi

Borusan, sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekleyeceği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nı Cumhuriyet’in 99. yıldönümünde hayata geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan, sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekleyen bir programı hayata geçiriyor.

Dünyada 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye yayılan küresel bir sosyal girişimcilik platformunun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygulanan girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım izliyor.

Sağlanacak desteklerin çarpan etkisi yaratabileceği bir model vasıtasıyla, sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon ve sosyal etki / toplumsal fayda alanlarına farklı bir soluk getiren program, mevcut desteklere erişimde zorlanan ekipleri vitrine çıkarırken harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri de desteklemeyi amaçlıyor.

İKLİM KRİZİ VE EŞİTSİZLİK ODAKLI PROJELER BEKLENİYOR

Bu desteğin finansal ve finansal olmayan kapasite geliştirme araçlarıyla sağlanması planlanırken başvuracak ekiplerin projelerinin ses getirecek bir şekilde somut bir çıktıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Programın odak alanlarını ise Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan İ3 yani iklim, insan ve inovasyondan ilham alınarak oluşturuldu.

Programın iklim krizi ve eşitsizlikler olmak üzere iki odak alanı bulunuyor. İklim krizi ile mücadelede yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi ve/veya yaygınlaştırılması, ileri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi ve/veya geri kazanımı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin azalması ile mücadele, karbonsuz kentsel mobilite çalışmalarının yaygınlaştırılması başlıklarına odaklanan projeler desteklenecek.

Eşitsizliklerin azaltılmasında ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın ve kutuplaşmaların önlenmesi, engellilik alanında eşitsizliklerin azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamda eşitliğin sağlanması konulu projeler bekleniyor.

Başvuracak projelerde, sürdürülebilirlik konsepti çerçevesinde inovatif yöntemlerin nasıl kullanıldığı da önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

200.000 TL’YE KADAR HİBE DESTEĞİ

29 Ekim tarihi itibariyle www.surdurulebilirfayda.com web sitesi üzerinden açılacak başvurular toplandıktan sonra, yapılacak değerlendirme sonucunda 4 projenin desteklenmesi planlanıyor.

Proje başvuruları Kasım ayında sonlanırken Aralık’ta sonuçlar açıklanacak ve Ocak – Mayıs ayları arasında kazanan projeler desteklenecek.

Kazanan projelere kapasite ve proje geliştirme desteği, ihtiyaç analizi & etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği, görünürlük desteği sağlanırken 200.000’TL ye kadar hibe desteği sunulacak. Bununla birlikte Impact Hub İstanbul’un ve Borusan’ın iletişim ağlarına dahil olma fırsatı ve katılımcıların kendi alanlarında, topluluklarını oluşturmaları ve geliştirmeleri için Impact Hub İstanbul’da farkındalık etkinlikleri organize etme fırsatı da verilecek.

"100. YILDA İLK MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ"

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, bu programı kendileri için çok değerli olan bir dönemde, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutlarken hayata geçirmekten gurur duyduğunu söyledi.

"Tohumlarını bugün attığımız bu kıymetli programımız filizlenecek, yeşerecek, büyüyecek ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk meyvelerini de toplamış olacağız" diyen Ölmez Ateş, "Birbirinden değerli, fayda odaklı, problemlere çözüm olacak pek çok projeyle bu program vesilesiyle tanışmış olacağız. Onlara destek olacak, hedeflerine birlikte yürüyecek ve beraber fayda sağlayacağımız için heyecanlı ve mutluyuz" dedi.