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Borsada gong Batı Ege GYO için çaldı

EKONOMİ 09.12.2023, 12:30
Borsada gong Batı Ege GYO için çaldı

Batı Ege GYO A.Ş. BEGYO işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Hem yabancı hem de yerli yatırımcıların arz edilen paylara toplam 3,74 kat taleple ilgi gösterdiği, Batı Ege GYO halka arzı, 8 Aralık sabahında düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da BEGYO koduyla 3 TL hisse fiyatıyla işlem görmeye başladı.

Batı Ege GYO’nun hisse paylarının işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Sezgin, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derya Baltalı, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Baltalı, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Batı Ege GYO Genel Müdürü Alper Baltalı ve Batı Ege GYO çalışanları ile halka arzda görev alan diğer tarafların katılımıyla yapıldı. 

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bugüne kadar gösterdiği başarıda kurucularının tecrübelerinin, birikimlerinin ve kurumsal hafızasının çok önemli katkısı olmuştur. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarından elde ettiği güçle, bu başarılarını daha da ileriye taşıyacak ve dünya çapında markalardan biri olma hedefinde önemli bir adım atmış olacaktır. Bu halka arzdan elde ettiği gelir ile, projelerini ve yatırımlarını daha da gerçekleştirecek ve hedeflerini yükseltecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Batı Ege GYO’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Gong töreninde konuşan Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, “Öncelikle borsamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Borsanın 533’üncü şirketi ve Denizli’nin ilk halka açılmış şirketi Batı Ege GYO bugünden itibaren Borsa İstanbul’da değerlenecek, pay piyasasında da yerini alacaktır. Denizli piyasasına rol model olması belki de bugünkü halka arzın en önemli unsurudur” dedi.  Batı Ege GYO’nun halka arz ile daha da güçlendiğini belirterek, “Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, ülkemize, ekonomimize ve şirketimize duyulan güveni ifade etmektedir, ilgi gösteren bütün yatırımcılara teşekkür ederiz. Güçlenen öz sermayemizin verdiği güçle portföyümüzde yer alan arsalarda projeler geliştirecek ve yeni yatırımlarımıza yoğunlaşacağız. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

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