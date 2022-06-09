Borsa İstanbul'un yeni şirketi ilk 'gong'ta tavan yaptı

Borsa İstanbul'un yeni şirketi Europen hisseleri, ilk işlem gününde tavan yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Halka arz sürecini tamamlayan Europen, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan yaptı. Borsa İstanbul serüvenine 16,25'ten başlayan hisse fiyatları, 17,87 liradan işlem görüyor.

Birincil halka arz sürecini 2-3 Haziranda geçen ve 16,25 TLden, 671 milyon TL talep toplayan Europenin halka arzı başarı ile tamamlandı. Europenin halka arzına 73 bin 755 yatırımcıdan talep geldi.

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Şnin çıkarılmış sermayesinin 135 milyon TL'den 168 milyon 780 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan toplam 33 milyon 780 bin TL nominal değerli 33 milyon 780 bin adet payın halka arzı gerçekleşecekti. Halka arz sonrasında Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,01 oldu.