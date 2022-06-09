Borsa İstanbul'un yeni şirketi ilk 'gong'ta tavan yaptı
Borsa İstanbul'un yeni şirketi Europen hisseleri, ilk işlem gününde tavan yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Halka arz sürecini tamamlayan Europen, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan yaptı. Borsa İstanbul serüvenine 16,25'ten başlayan hisse fiyatları, 17,87 liradan işlem görüyor.
Birincil halka arz sürecini 2-3 Haziranda geçen ve 16,25 TLden, 671 milyon TL talep toplayan Europenin halka arzı başarı ile tamamlandı. Europenin halka arzına 73 bin 755 yatırımcıdan talep geldi.
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Şnin çıkarılmış sermayesinin 135 milyon TL'den 168 milyon 780 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan toplam 33 milyon 780 bin TL nominal değerli 33 milyon 780 bin adet payın halka arzı gerçekleşecekti. Halka arz sonrasında Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,01 oldu.
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