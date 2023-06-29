Borusan Grup şirketlerinden Borçelik’te üst düzey atama gerçekleşti. Borçelik Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sertaç Özer olduİSTANBUL (İGFA) - Borusan Grup şirketlerinden Borçelik'e yeni icra kurulu üyesi atandı. Sertaç Özer, Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özer, 1995 yılında Yetiştirme Elemanı olarak Borçelik’ te iş hayatına başladı ve farklı üretim hatlarında Üretim Mühendisi, Üretim Yetkilisi olmak üzere farklı görevlerde bulundu. 2004-2006 yılları arasında 6 Sigma Proje Yöneticiliği ve 2006-2009 yılları arasında Yatırım Proje Yöneticiliği yaptı. 2009-2017 yılları arasında Galvaniz Hatları Üretim Müdürü olarak görev alan Özer, Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevine atanmadan önce son olarak Downstream Üretim Grup Müdürü ve Galvaniz, Finishing, Çelik Servis Merkezi Üretim Direktörü görevlerinde bulundu.