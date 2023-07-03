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Borç yapılandırmasında bugün sona gün

EKONOMİ 03.07.2023, 08:05
Borç yapılandırmasında bugün sona gün

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırmasında başvurular bugün sona ererken, sürenin uzatılmayacağı belirtildi. Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada taksit sayısı kaç olacak?

ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve vergi borçlarına yönelik yapılandırma sürecinin bugün son bulacağını belirtirken, sürenin ise uzatılmayacağı uyarısında bulundu.

Başvuru süresi 3 Temmuz’da sona erecek olacak yapılandırmanın ilk taksiti 31 Temmuz’da ödenecek.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları gibi) sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, 2018-2022 dönemine ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere dair vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanları getirildi.

Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılması, matrah veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi, matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılması, işletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş gibi) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi ve beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanda bulunularak taksitle ödenebilmesi gibi kolaylıklar sağlandı.

Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihi arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak ve bu alacaklar terkin edilecek, kalan borç yapılandırma kapsamında ödenebilecek.

BORÇ YAPILANDIRMADA TAKSİT SAYISI NE OLACAK?

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 ayda aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde seçilen taksit sayısına göre yapılandırılan tutarlara ayrıca katsayı uygulanacak. Katsayılar yıllık yüzde 9'a tekabül edecek şekilde belirlenmiş bulunuyor.

Peşin ödeme yapılması halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak ve katsayı ödenmeyecek.

İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ceza tutarından yüzde 25 indirim yapılacak.

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