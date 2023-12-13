Son Dakika

Borç yapılandırmasına 'mücbir sebep' uzatması

EKONOMİ 13.12.2023, 10:00
Borç yapılandırmasına 'mücbir sebep' uzatması

Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali devam eden dört il ile iki ilçede borç yapılandırma süresini uzattı.ANKARA (İGFA) -Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine mücbir sebep hali devam eden yerlerde 7440 sayılı yasayla getirilen yapılandırma hükümlerine göre taksit ödeme sürelerine ilişkin açıklama yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğine göre, tebliğ hükümleri, mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılması uygun görülen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.

Buna göre, sayılan yerlerdeki dairelere yapılacak başvuruların 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin 31 Ağustos 2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024) tarihine, ikinci taksitin 30 Eylül 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

Ödeme 31 AĞUSTOS 2024'te

Bu yerlerdeki mükellefler, yasa kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 31 Temmuz 2024, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Bu tutar talep edilmesi hâlinde ilk taksiti Ağustos/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenebilecek. Mükelleflerin, KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesinin verilmesine ilişkin tarih, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 31 Temmuz 2024 olarak tespit edildi.

Yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarlar da aynı süre içinde ödenecek.

Söz konusu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4