Bonna Porselen'den depremzedelere 1 milyon TL'lik bağış

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaptığı yatırımlarla ilçede iş istihdamı yükünü hafifleten Bonna porselen depremzedeler için 1 milyonluk bağış yaptı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Dün gece TV kanallarının ortak yayınıyla deprem bölgeleri için 'Türkiye Tek Yürek' olurken düzenlenen yardım programına Pazaryeri OSB'de faaliyet gösteren Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan da katılarak, destek verdi.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana firma olarak bölgeye destek verdiklerini ifade eden Erbil Aşkan, canlı yayında, “Bu deprem felaketinde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bonna porselen olarak deprem bölgesinde ilk günden beri yoğun bir şekilde destek veriyoruz. Şeflerimizle aşçılarımızla bölgede çalışıyoruz. Bonna porselen ailesinin bu gün için topladığı 120 bin lirayı 1 milyon liraya tamamlıyoruz. Yaralarımızın sarılması için destek olmak istiyoruz” dedi

Şirketin bağışı sonrasında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de sosyal medya hesabından Bonna Porselen Yöneticileri Tahsin ve Erbil Aşkan’a yardımları için teşekkür etti.