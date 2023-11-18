Boğaziçi Zirvesi'ne 'barış' damgası

Dünyanın buluşma noktası olan ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 14'üncüsü bu yıl "Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler" temasıyla 16-17 Kasım'da İstanbul’da gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl gerçekleşen zirvede 57 ülkeden 1000'e yakın katılımcının geldiğinin bilgisini paylaşan UİP Başkanı Cengiz Özgencil, "Dört bir yanımızda savaşlar var. Suriye, Ukrayna-Rusya, şimdi de Filistin-İsrail savaşı. Tam bir ateş çemberinin ortasındayız. Özellikle son 5 yılda dünya barışına yönelik çok önemli paneller yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Türkiye; son 10 yılda Karadeniz'deki gazın bulunması, komşu ülkelerle ilişkiler ve birçok alanda önemli hamleler yaptı. Bunlar büyük devletin yapacağı hamleler. Türkiye bu hamleleri çok başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı. Zirvede verilen mesajlarda İsrail ve Filistin arasında yaşanan gelişmeler öne çıkarken, katılımcılar bölgedeki istikrarı da etkilediğine vurgu yaptı ve ateşkes uygulanması gerekliliğine dikkat çekti.