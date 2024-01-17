'Boğaziçi Lüferi' coğrafi tescile kavuştu

4. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi, “Yerele Değer, Dünyaya Değer” temasıyla Metro Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile gerçekleşti. Zirvede Coğrafi İşaret tescili almaya hak kazanan Boğaziçi Lüferi’nin belgesi verildi.cİSTANBUL (İGFA) - Metro Türkiye, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile gerçekleştirdiği 4. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde kamu, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini, üreticileri ve konunun uzmanlarını bir araya getirdi.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng’ün açılış konuşması ile başlayan zirveye; Avrupa Komsiyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Birimi Direktörü Diego Canga Fano, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken katıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden kooperatif temsilcileri, öğretim üyeleri, gastronomi yazarları ve Türk gastronomisinin önde gelen şefleri ise zirvede konuşmacı olarak yer aldı.

Coğrafi İşaret tescilli ürünlerin Türk mutfağının gelişimine, gastronomi turizmine ve ekonomiye katkısının ele alındığı zirvede Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak, Türk mutfak kültürünü koruyup gelecek nesillere aktarma misyonumuzla yerel ve Coğrafi İşaret tescilli ürünler konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında yerli ürün sürdürülebilir olmazsa, Türk mutfağı sürdürülebilir olamaz anlayışıyla 2012 yılında başlattığımız Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler projemiz geliyor. Bu proje ile çalışmalarımızı üreticiye ve ürüne destek, yeme içme sektörü ve şeflere destek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak olarak üç açıdan ele alıyoruz. Verimin nasıl artırılacağını, ürünün nasıl yetiştirileceğini, tohumun nasıl saklanacağını, sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını anlatarak üreticileri eğitimlerle destekliyoruz. Kooperatiflerle, küçük üreticilerle ve kadın girişimcilerle çalışıyor, alım garantisi sunuyor, ihracat konusunda da yol gösteriyoruz. Bugün, mevsimine ve sezonuna bağlı olarak Coğrafi İşaret tescilli ve aday 200’den fazla gıda ve gıda dışı ürünü raflarımızda sunuyoruz.

Bir taraftan da şefleri coğrafi işaretli ürünlerle buluşturuyor, profesyonel mutfaklarda kullanımını artırmaya çalışıyoruz. Türk mutfağının geleceğe taşınması için yerel ürünleri şeflerimizin menülerinde daha çok görmeli, tüm toplumda farkındalık yaratmalıyız. Sahip olduğumuz bu hazineyi ülkemize ve dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BOĞAZİÇİ LÜFERİ VE SAFRANBOLU SAFRANI COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Coğrafi İşaret tescili almaya hak kazanan Boğaziçi Lüferi’nin belgesinin verildiği zirvede, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çeken Sinem Türüng, “Boğaziçi Lüferinin tescil almasını biz de uzun süredir takip ediyorduk. İstanbul’un simgesi haline gelen lüferi gelecek nesillerin de tadabilmesi için sorumlu avcılık yöntemleri uygunlanmalı. Metro Türkiye olarak on yılı aşkın süredir raflarımızda çinekop ve sarıkanata yer vermiyor, 24cm altında lüferi raflarımızda bulundurmuyoruz” dedi. Ayrıca zirvede Avrupa Komsiyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Birimi Direktörü Diego Canga Fano Safranbolu Safranı da ilk Coğrafi İşaret Tescili alan baharat olarak açıklandı.