Boeing'den Türk Kızılay'ına 500 bin dolar bağış

Boeing, Türkiye’deki deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çabalarına destek olmak amacıyla, Türk Kızılay’a 500 bin dolar bağışta bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Boeing, Türkiye’deki deprem felaketinden etkilenenlere yardım etmek üzere harekete geçti. Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketinin yarattığı can kayıpları ve yıkımın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç bölgelerine destek olmak amacıyla yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Tüm kalbimizle felaketzedelerin ve ülkemizin yanındayız.” açıklamasında bulundu.

Boeing, Türkiye’deki deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çabalarına destek olmak amacıyla, Türk Kızılay’a 500 bin dolar bağışta bulunuyor. Boeing Charitable Fund üzerinden Amerikan Kızılhaç aracılığıyla Türk Kızılay’a aktarılacak bu bağış, yürütülen yardım ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak.

Boeing International Başkanı Dr. Brendan Nelson, “Depremin sebep olduğu yıkım çok büyük ve küresel çapta müdahale gerektiriyor. 156 bin kişilik Boeing ailesi olarak, bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. İhtiyaç bölgelerine en hızlı şekilde yardım götürmek için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Deprem felaketinden etkilenenler hep düşüncelerimizde ve kalbimizde olacak.” açıklamasında bulundu.