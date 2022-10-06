Bodrumlular Ordu'nun fasulyesini çok sevdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen çalışmaları ile öncesinde üretimi dahi kısıtlı alanlarda yapılan Akkuş Şeker Fasulyesi bugün zincir marketlerde yerini alan marka değeri yüksek bir ürün haline geldi.ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in girişimleriyle Akkuş fasulyesinin her kesime ulaşması ve daha da kaliteli üretimin olması adına geçtiğimiz yıl kurulan Akkuş Şeker Fasulyesi Paketleme Tesisi de kapasitesini bir yılda 10 kat artırdı. Bu sayede Akkuş Şeker Fasulyesi daha fazla tezgâhta yer bulurken, üreticiler de 6 milyon TL gelir elde etmiş olacak.

Türkiye’de 900 mağazada satışa sunulan bir ürün haline gelen Organik Akkuş Fasulyesinin satışının ise en çok Bodrum’da gerçekleştiği belirtildi.

TESİSTE HEDEF 100 TON PAKETLEME

Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteği, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DOKA ve DOKAP iş birliğinde geçtiğimiz yıl Akkuş ilçesine kurulan ve yapılan yatırımlarla alt yapısı güçlendirilen Akkuş Şeker Fasulyesi Paketleme Tesisinin kalite alt yapısı da tamamlanıp uluslararası piyasa gözetim ve denetime uygun hale getiriliyor.

Akkuş şeker fasulyesinde üretimin artırılması ve ürünün hak ettiği değeri alması amacıyla çalışmalara devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, paketleme tesisinin alt yapısını güçlendirerek ürünün pazar ağını genişletmek adına bir adım daha attı. Bu kapsamda bu yıl tüm 600 ton ürünü de paketleme yapabilecek hazır hale getiriliyor.

900 MAĞAZADA SATIŞA SUNULUYOR

Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' alarak tescillenen Akkuş şeker fasulyesi, ORTAR A.Ş şirketi ile zincir mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye’de 900 mağazada satışa sunulan bir ürün haline geldi.

Kendine has şekli ve içerdiği aroması ile diğer fasulyelerden farklı tat ve lezzete sahip olan Akkuş Şeker fasulyesinin ilçede 500- 600 ton üretimi yapılıyor. Üretimin artırılması ve tesisin kurulması ile sürdürülebilir tarımın önünden bir engeli daha kaldıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORTAR A.Ş şirketi aracılığıyla organik üretim yapan 2 bin üreticinin ürettiği ürünlerin satış sıkıntısı yaşanmadan pazarlanmasını sağlıyor.