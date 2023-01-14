Son Dakika

Bodrum’da kiralık evlerde 'mayıs' şartı

EKONOMİ 14.01.2023, 09:30
Bodrum’da kiralık evlerde 'mayıs' şartı

Muğla'ya bağlı Bodrum’da ev sahipleri, yaz sezonunda daha fazla para kazanmak için mayısta çıkma şartıyla ev kiralamaya başladı.MUĞLA (İGFA) -Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz-kış yaşayan yerlilerin kiralık ev bulmaları imkânsız hale geldi. Öyle ki bazı ev sahipleri, yaz sezonunda daha fazla para kazanmak için mayısta çıkma şartıyla ev kiralamaya başladı. 

Bodrum’daki kiralık ev sorunu hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Türkiye genelinde yaşanan kiralık ev sorunu Bodrum’da da görülüyor. Ancak diğer bölgelerden farklı olarak Bodrum’da daha çok hissediliyor. Çünkü pandemi sonrası 12 ay yaşayanların sayısı arttı ama daire sayısı aynı oranda artmadı. Bu nedenle de artık evler yerlilere bile yetmiyor” dedi.  

İlçede kiralık ev sıkıntının en önemli nedeni ise evlerin yazın yüksek ücretlerle kiralanabilmesi. Bu durumun büyük bir sıkıntı yarattığına dikkat çeken Alp, “Yıllık kiraya verilse ayda 10 bin TL alınacak daireden, günlük, haftalık ya da sezonluk kiralama yaparak daha yüksek gelir elde edilebiliyor. Örneğin 10 bin TL’lik bir ev, sezonda aylık 50 bin TL’ye kadar kiralanabiliyor. Deniz kenarında olan evlerde ise bu fiyatları bulmak bile mümkün değil. Deniz kenarı, her türlü olanağın bulunduğu lüks projelerde evlerin ücretleri 40 bin euroya kadar çıkıyor” diye konuştu.

YAZIN KİRALIYORLAR

Bazı ev sahipleri şartlı kiralama yaptığını aktaran Alp “Ev bulmak çok zor, şanslı olup bulabilenleri ise ev sahiplerinin şartları bekliyor. Bazı ev sahipleri, kira şartı olarak kiracının mayısta çıkmasını istiyor. Böylelikle evi kışın aylık kiralayıp yaz sezonunun açıldığı mayısta ise sezonluk kiralama yaparak yüksek gelir elde etmek istiyorlar. Yüksek gelir getirdiği için kışın boş kalması bile göze alınıyor” ifadelerini kullandı.

YABANCILARIN İLGİSİ

Bodrum’a yabancıların da ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Alp, şunları söyledi: “Avrupa’dan Orta Doğu’ya dünyanın her yerinden insanlar Bodrum’da yaşamaya başladı. Savaş sonrası Ruslar ve Ukraynalıların da tercihi Bodrum oldu. Ayrıca ilçe lüks turizmin dünyadaki sayılı destinasyonlarından biri olmaya aday. Son dönemde dünyanın çok prestijli markaları tarafından otel ve restoranlar açıldı, birçok yatırım yapıldı. Bunda uluslararası marinalara sahip olmasının da etkisi büyük.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 17 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 18 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 16 17
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4