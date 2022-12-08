'Black Friday'de e-ticarette rekor artış

Black Friday dönemi olarak bilinen Kasım ayında markaların birbiriyle yarışan e-ticaret kampanyaları yine zirve yaptı. Verilere göre 2022 yılı işlem hacminde yüzde 472, işlem adedinde yüzde 52 artış gerçekleşti. Ortalama sepet tutarı ise yüzde 277 artarak 825 TL olarak gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada sıcak fırsatlar dönemi olarak bilinen ve her yıl kasım ayında heyecanla beklenen, birçok marka ve e-ticaret sitesinin cezbeden indirimleriyle tüketicileri kendine çeken Black Friday döneminde online alışveriş hacimlerinde bu yıl da dikkat çekici artışlar gerçekleşti.

Türkiye ve yurt dışında 27 bankaya ve 45 binden fazla üye işyeri ve Türkiye'nin önde gelen pazaryerlerine sanal POS altyapısı sağlayan Payten'in Ödeme Kuruluşu Paratika'nın açıkladığı rakamlara göre 2022 Kasım ayında e-ticarette gerçekleşen işlem hacmi 2021 yılı kasım ayına kıyasla yüzde 143, işlem adedi ise yüzde 66 artış gösterdi. Bu yılki ortalama sepet tutarı 2021 yılına kıyasla yüzde 46 artarak 946 TL'ye ulaşırken en çok satış gerçekleşen ilk beş kategori ise gıda, otomotiv, giyim ve aksesuar, ticari ekipman, sigorta oldu.



Türkiye'de Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma gibi farklı isimlerle de adlandırılan, kasım ayının son cuma günü olarak bilinen ve bu yıl 25 Kasım gününe denk gelen Black Friday gününde de, 2021 yılındaki Black Friday gününe kıyasla rekor seviyesinde artış yaşandı. Verilere göre 2022 yılı işlem hacminde yüzde 472, işlem adedinde yüzde 52 artış gerçekleşti. Ortalama sepet tutarı ise yüzde 277 artarak 825 TL olarak gerçekleşti.

9 TAKSİTTEKİ YÜKSELİŞ DİKKATLERİ ÇEKTİ

Bu yıl online alışverişlerin yüzde 90'ı kredi kartıyla yapılırken yüzde 10'u da banka kartı üzerinden gerçekleşti. 2021 yılı kasım ayında kullanıcıların büyük çoğunluğu tek çekimle ödemeyi tercih etmiş, bunu sırasıyla 3 taksit, 6 taksit ve 9 taksit takip etmişti. 2022 yılı kasım ayında ise yine tek çekim ile ödeme trendi değişmezken en çok tercih edilen taksit seçenekleri sırasıyla 3, 9 ve 6 taksit olarak gerçekleşti.

En dikkat çekici yükseliş ise 9 taksit seçeneğinde görüldü. 2022 yılı kasım ayında 9 taksitle ödemeyi tercih eden kullanıcıların oranı geçen yıla kıyasla 7,8 kat artarak dikkatleri üzerine çekti. 3 taksit ve 6 taksit ise diğer tercih edilen ödeme seçenekleri oldu.

"ONLİNE ALIŞVERİŞTEKİ YÜKSELİŞ KATLANARAK BÜYÜYECEK”

Paratika CEO'su ve Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu,bu yılki işlem hacminde geçen yıla oranla 2,5 kat seviyesinde bir artışla karşılaştıklarını belirtirken, online alışverişteki yükselen grafiğin her yıl katlanarak büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.