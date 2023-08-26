Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım

Eren Holding, 200 milyon dolarlık yatırımını Bitlis’te hayata geçirdiBİTLİS (İGFA) - Eren Tekstil tarafından gerçekleştirilen yatırım, toplam üç etaptan oluşuyor. Temelleri 2021 yılında atılan, toplam 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip iplik tesislerinde yıllık 36 bin ton iplik üretimiyle, 1000 kişiye istihdam sağlanacak.

Eren Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eren Tekstil tarafından, yerli ve millî üretimi arttırmak için günlük toplam 100 ton kapasitede iplik üretimi gerçekleştirecek Bitlis yerleşkesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Özellikle Türkiye’nin tekstil ihracatını artırmayı hedefleyen tesisin açılışında İlgili ve Tüm Bakanlıklar, TBMM Başkanı, İl Vali ve Belediye Başkanı, İl Milletvekilleri, İl Devlet Erkanı, Diğer Parti Başkanları ve Parti Üyeleri ile birlikte Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da törende bir konuşma yaptı. Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tesisleri gezerek incelemede bulundu.

“Topraklarımızda nitelikli iş gücünü artırmayı sürdürüyoruz”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Türkiye ekonomisine ve tekstil sektörüne katma değer yaratmayı hedefledikleri üretim tesisi ile Bitlis’in ve bölgenin istihdam sorununa da sürdürülebilir çözüm üretmeyi amaçladıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Öteden beri Bitlis’teki eğitim ve kültür faaliyetlerine olabildiğince destek vermekteyiz. Yanı başında durduğumuz bu iplik fabrikasının kuruluşu ile ekonomik alanda da Bitlis’imize destek olmak istiyoruz. Bu tesis cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Malatya hariç Doğu Anadolu’da özel sektör tarafından kurulan en büyük endüstriyel üretim tesisidir. Bütün üniteleri tamamlandığında 200 milyon dolara mal olacak ve 1000 kişiye istihdam sağlayacaktır. Daha da önemlisi başka yatırımları da teşvik edecek ve modern bir tesis olarak bundan sonra geleceklere güzel bir örnek olacaktır.