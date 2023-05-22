Bitkisel üretimde ilk adım atıldı

Bitkisel Üretim Ortak Hizmet Projesi protokolü, Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi arasında imzalandı. Çanakkale ve Kepez Belediyelerinin ortak serada bitki üreteceği proje kapsamında gerçekleşen protokol imza töreninde ayrıca sera açılışı ve çiftçilerle fide paylaşımı etkinlikleri de gerçekleşti.ÇANAKKALE (İGFA) - İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi No:49'da bulunan Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Kampüsü'nde, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü düzenlenen programa; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Sinan Türkmen, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Belediye Başkan Yardımcıları M. İrfan Mutluay ve Rebiye Turan Ünüvar, Çanakkale ve Kepez Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, ilgili birim müdürleri, personeller, üreticiler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Program kapsamında ilk konuşmayı gerçekleştiren ve projeye ilişkin bilgi veren Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Mustafa İstek, “Kepez Belediyesinin sosyal proje için fonksiyon değişikliğine gittiği alanda bulunan sera, Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerine taşınmıştır. Ortak kullanım seramız 780 metrekaredir. Serada Kepez Belediyesinden de personel istihdamı olacaktır. Bu sayede Belediyelerimizin bitki üretiminde dışa bağımlılığın azalmasını planlıyoruz” dedi.

İstek, “Bugün bizim seramızın bugüne kadar olan metrekare artışlarından da bahsetmek isterim. 2017 yılı itibariyle 492 metrekare bir sera alanına sahiptik. 2020-2023 yılları arasındaki artışlarla toplam bin 720 metrekare alana ulaşmış olduk. Bu şekilde, çiçek ve çalı gruplarının tamamını kendimiz üretebilir hale geldik. Sadece, gelişimleri ortalama 7 yılı bulan ağaçlarımızı dışarıdan almaktayız. Onlar için de yeni bir alanda oluşturduğumuz fidanlığımızda ağaçlarımızı üretmeye başladık. Mevsimlik çiçeklerimizi de tohumdan kendimiz üretmeye devam ediyoruz. Her dem yeşil bitkiler tercih ederek, bakım sorunlarını da aşmayı hedefliyoruz. Tesislerimizde 2023 yılı başından itibaren 5 aylık süreçte 24 çeşitte 133 bin 351 adet bitki ürettik. Üretilen bu bitkilerin piyasa değeri ise 3.904.700 TL'dir” dedi.

İstek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bunun yanı sıra, çok yıllık bitkiler, aromatik bitkiler dışında tesislerimizde fide üretimini de arttırdık. Geçen yıl 65 bin civarında gerçekleşen fide üretimimiz bu sene, 200 bine ulaşmak üzere. Bunları hem kentlilerimiz hem de çiftçilerimizle paylaşmaktayız. Öte yandan Seralarımızda bilgi hazinesi de oluşuyor. Yaklaşık bir hafta önce GMKA ile imzaladığımız bir hibe projemiz var. Üretimi Uçuyoruz projemizde genç çiftçilerimizin eğitimlerinde de seralarımız hizmet verecek. Bu bilgi hazinesini onlarla da paylaşacağız. Onun dışında üretemediğimiz, köklendiremediğimiz bitkiler için de Doku Kültürü Laboratuvarı ve Çelik Üreticileriyle de iletişim halindeyiz. Üretimi zor olan bitkileri de küçük olarak alıp burada geliştirebiliyoruz. Bu sayede de çok düşük maliyetlerle kaliteli ve pahalı bitkileri de üretebiliyoruz. Yoğun özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Personeli Esra Örnek de bir konuşma yaparak, “Çanakkale Belediyesinin çevre ve doğaya yönelik en önemli projelerinden biri olan ve 2017 yılında faaliyete başlayan Tohum Sandığında, yerel tohumlarımız toplanıp saklanmakta ve gelecek nesillere aktarılmak üzere çalışmalar yürütülmektedir. Çanakkale Bölgesinin yerel ürünlerinin yaşatılması ve atalık tohumların gelecek nesillere aktarılması amacıyla ürettiğimiz atalık tohum ve fideleri, her üretim sezonunda halkımıza ücretsiz olarak dağıtmaktayız. 2023 üretim yılında 13 bin paket yerel tohum ve yerel sebze çeşitlerinden oluşan 70 bin fide halkımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Ayrıca bu yıl ilk defa Tohum Sandığı Birimi ve Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen Çiftçimize Fide Desteği Projesi kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında 110 bin adet sofralık domates fidesi üretimi gerçekleştirdik. Gelişmekte olan 20 bin fidemiz daha mevcuttur. Yazlık fide üretimi toplam 200 bin olarak tamamlanacaktır. Belediyemizin çiftçilere yönelik fide çağrısı oldukça ilgi gördü ve 189 kişi başvuruda bulundu. başvurular sonucunda destekten yararlanacak üreticilerimize fide desteği yapılacaktır. Belediyemiz tarım sektöründe yaşanan zorlukları azaltmak adına her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanındadır. Üretimi ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.