Bitki şerbetçi otu hasadı başladı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun hasadına başlanıldı.BİLECİK (İGFA) - 1956 yılında 4 ülkeden 14 çeşidiyle Türkiye’ye getirilen endüstriyel bitki Tarım Bakanlığınca 22 farklı bölgede 4-5 yıllık denemenin ardından en çok verim olduğu Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ekilmeye başlandı.

Pazaryeri ilçesinde 1960 yılından beri en çok gelir elde edilen ve ilçenin başlıca geçim kaynağı olan Şerbetçi otu başta içecek sanayi olmak üzere, ilaç, unlu mamulleri mayası ve kozmetik alanlarında kullanılıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında şerbetçiotunun alış fiyatı brewers gold, erciyes, ege ve pazaryeri cinslerinde 27 lira, aroma cinsinde ise 28 lira olarak açıklanmasıyla artan fiyatlar nedeniyle çiftçinin yüzü güldü.

İlçede yaklaşık 2 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ve 500’e yakın ailenin geçim kaynağı olan şerbetçiotunun hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çiftçilerimize bereket dolu bir hasat dönemi diledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Pazaryeri ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisinin yanı sıra şerbetçiotu tarlaları da zarar görmüştü.