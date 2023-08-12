Bitcoin sabit duruşunu sürdürüyor

Kripto para piyasası bir süredir makro verilerden daha az etkileniyor.ANKARA (İGFA) - ABD’de de açıklanan enflasyon rakamları karşısında da bu gelenek bozulmadı. Bugün piyasası etkileyebilecek bir karar kripto para piyasasının odağında olacak.

SEC, Ark Investment’in Bitcoin ETF başvurusu ile ilgili kararı açıklayacak. Buradan çıkacak karar piyasaya pozitif etki edebilir. Tüm bu gelişmelerin ışığında lider kripto para birimi Bitcoin, haftanın son iş gününde 29 bin 500 dolar civarında seyretti.