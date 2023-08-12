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Bitcoin sabit duruşunu sürdürüyor
EKONOMİ 12.08.2023, 13:45
Kripto para piyasası bir süredir makro verilerden daha az etkileniyor.ANKARA (İGFA) - ABD’de de açıklanan enflasyon rakamları karşısında da bu gelenek bozulmadı. Bugün piyasası etkileyebilecek bir karar kripto para piyasasının odağında olacak.
SEC, Ark Investment’in Bitcoin ETF başvurusu ile ilgili kararı açıklayacak. Buradan çıkacak karar piyasaya pozitif etki edebilir. Tüm bu gelişmelerin ışığında lider kripto para birimi Bitcoin, haftanın son iş gününde 29 bin 500 dolar civarında seyretti.
Puan Durumu
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|17. Rizespor
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|19. Sivasspor
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|20. Antalyaspor
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|9. Giresunspor
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|10. Göztepe
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|11. Keçiörengücü
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|12. Kocaelispor
|0
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|13. Manisa FK
|0
|0
|14. Sakaryaspor
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|15. Şanlıurfaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
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|19. Boluspor
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|Takımlar
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|3. Arsenal
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|4. Aston Villa
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M. United
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|15. Nottingham Forest
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|16. Sheffield United
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|17. Tottenham
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|18. West Ham United
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|19. Wolves
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|20. Burnley
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|Takımlar
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|1. Rayo Vallecano
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|2. Valencia
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|3
|3. Athletic Bilbao
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|4. Atletico Madrid
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|5. Barcelona
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|6. Cadiz
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|7. Celta Vigo
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|8. Deportivo Alaves
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Granada
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|12. Las Palmas
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|13. Mallorca
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|14. Osasuna
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|0
|18. Villarreal
|0
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|19. Sevilla
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|0
|20. Almeria
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