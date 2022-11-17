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Bitci’nin Metaverse projesi başlıyor
EKONOMİ 17.11.2022, 17:46
WEB3.0 dünyasında yatırım atağı başlatan Bitci Ventures’ın yeni metaverse projesi VRMARS yakın zamanda kullanıma açılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bitci Ventures’ın yatırım yaptığı metaverse projesi VRMARS’ta hayat yakında başlıyor.
Geçtiğimiz günlerde eğlence dünyasında gerçek hayat simülasyonu ile kullanıcıların Mars’ta koloni kurarken aktif gelir elde etmelerini sağlayan metaverse projesi VRMARS’a yatırım yapan Bitci Ventures, bu evrende ilk token arzını gerçekleştiriyor.
Platformun, Governance Token’ı ‘VRMars’ta ilk satış yarın (18 Kasım) saat 14:00’te gerçekleşiyor.
160 milyon adet VRM satılacak olan tokenın fiyatı 0,0035 dolar olarak belirlendi.
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