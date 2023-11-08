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Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni ticari iş birliği hazırlığında

EKONOMİ 08.11.2023, 12:57
Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni ticari iş birliği hazırlığında

İngiliz hükümeti, Türkiye ile yeni ticari görüşmeler yapmak üzere, iş dünyasını Birleşik Krallık'ın hedeflerini şekillendirmeye davet ettiANKARA (İGFA) - Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması için ülkenin müzakere hedefleri konusunda işletmelerin ve daha geniş bir kamuoyunun görüşlerini almak üzere Katkı Çağrısı’nda bulundu.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında, Birleşik Krallık'ın AB üyesi olduğu 1990’lı yıllardan bu yana süregelen hükümlerin yer aldığı ve sadece ticari malları kapsayan bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor.

Birleşik Krallık 21. yüzyıla uygun; hizmetler, dijital ve teknoloji gibi alanları kapsayan; yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmeyi taahhüt ediyor. Katkı Çağrısı, işletmelere, kurumlara ve bireylere, anlaşmaya yönelik görüşmeler öncesinde, Birleşik Krallık'ın müzakere hedeflerini şekillendirme fırsatı verirken, güncellenecek olan ticaret anlaşmasının İngiliz işletmelerinin güçlü yönlerine ve önceliklerine göre uyarlanmasını sağlayacak.

Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki en büyük yatırımcılarından biri olan Vodafone Grubu’nun Newbury’deki merkezini ziyareti kapsamında Katkı Çağrısı yapan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, ticaret anlaşmalarının nihai amacının işletmelere fırsatlar sunmak, ekonomileri büyütmek ve istihdamı desteklemek olduğunu belirtti. "Bu nedenle işletmelerin bize bu anlaşmalardan neler beklediklerini söylemesi büyük önem taşıyor" diyen Huddleston, "Harika bir stratejik ortak olan Türkiye ile ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda %30’dan fazla büyüme kaydetti. Serbest ticaret anlaşmamızı geliştirmeye başlamanın, büyüme fırsatlarının önünü açmanın ve İngiliz işletmelerinin yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip bu pazara daha iyi erişmesini sağlamanın büyük heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.

Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) DTİK (Dünya Türk İş Konseyi) Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi Serpil Timuray ise, uzun vadeli hedefleriyle Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Vodafone, son 15 yılda ülkenin dijitalleşmesine ve ekonomik ilerlemesine önemli katkılar sunan lider bir yatırımcı konumda olduğuna dikkati çekti. 

Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa kıtasının iki ucunda yer alan iki büyük ticaret ekonomisini temsil ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 23,5 milyar sterline ulaşmasıyla birlikte Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yerini aldı. Aralarında Vodafone gibi tanınmış markaların da bulunduğu, Birleşik Krallık’ta KDV ödeyen yaklaşık 7 bin 500 işletme Türkiye'ye mal ihracatı yapıyor.

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