Son Dakika

Birleşik Emekliler'den 'maaş' çağrısı

EKONOMİ 23.12.2023, 14:50
Birleşik Emekliler'den 'maaş' çağrısı

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) tarafından yapılan açıklama emeklilerin yaşadığı zorluklardan bahsedilerek, emekliye yaşam hakkı ve emekliye bütçe istendi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin 2001 yılı öncesinde orta direk dedikleri kategoride yer aldığını hatırlatırken şu ifadelere yer verdi: "Özellikle 2001 sonrası her geçen yıl bir önceki yılı aratan aldığımız maaş ile bir emeklinin geçinmesini bir kenara bırakın günümüzde  emekli maaşını kuşa verseniz aybaşını getiremez.

Ülkede gıdadan, kiraya, zorunlu tüketim ürünlerinden, faturalar, sağlık hizmetlerinden, ilaca gelen artışlar karşısında 16.2 Milyon emeklinin sihirbaz olsa geçinme şansı kalmadı. Biz 16.2 milyon emekliler, iktidardan sadaka değil yaşam ücreti istiyoruz . En kötü ev kirasınının emekli maaşının iki katı olduğu ülkemizde emeklinin 7.500 TL maaş ile yaşamını idame ettirmesini beklemek en hafif tabirle emeklinin aklı ile alay etmektir.

Milletin seçtiği vekillerinin maaşlarının emekli maaşının 10 katı olduğu bir ülkede, kimse biz emeklilere ekonomik kriz gibi bahanelerle sığınarak gelmesin.

Bu ülkede köprüleri, hastaneleri, havaalanlarını yapan müteahhitlere nasıl ki araç, hasta ve yolcu garantisi döviz kuru üzerinden veriliyorsa biz emeklilerde yaşam ücreti garantisi istiyoruz. Seçtiklerimizin servetlerine, servet kattıkları bir süreçte emeklilere bütçe ve ekonomik kriz gibi bahaneler sunulmasını kabul etmiyoruz. Ocak ayında Emekli maaşlarına yapılacak artışın en düşük Emekli kök maaşının taban ücret olarak 18.500 TL’ ye yükseltilmesini. Bu artıştan faydalanamayan Emeklilere ise %50 kök maaşlarına artış yapılmasını talep ediyoruz. İki bayramda verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücret oranına yükseltilmesini sağlıkta emeklilerden katkı payının kaldırılmasını talep ediyoruz. Biz emekliler sadaka değil yıllarca verdiğimiz emeğimizin ve ödediğimiz verginin karşılığını istiyoruz. 16.2 milyon emekliyi yok sayamazsınız biz emekliler bu ülkenin çimentosu, harcı ve hafızasıyız yaşıyoruz, varız var olmaya devam edeceğiz."

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Sivasspor 17 19
13. Başakşehir 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 16 9
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 17 28
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 14
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Aston Villa 18 39
3. Liverpool 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Sheffield United 18 9
20. Burnley 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5