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Bireysel kredi kartı borçları iki kat arttı

EKONOMİ 23.12.2022, 09:28
Bireysel kredi kartı borçları iki kat arttı

Artan enflasyonun alım gücüne olan etkisini incelemek için kredi kartı borçları araştırmasında, vatandaşların bireysel kredi kartı borcu geçtiğimiz yıla göre TL bazında yüzde 99 arttığı gözlendi.İSTANBUL (İGFA) - Karşılaştırma sitesi encazip.com, yükselen enflasyonun alım gücüne etkisini değerlendirmek için kredi kartı borçlarını inceledi.

Vatandaşların bireysel kredi kartı borcu geçen yıla göre TL bazında yüzde 99 artarken, taksitli kredi kartı borçlarındaki artış oranı ise geçen yıla göre yüzde 128 oranında yükseldi. Taksitsiz kredi kartı borçlarındaki artış ise yüzde 79'da kaldı.

TAKİPTEKİ BORÇLARDA YÜZDE 30 ARTIŞ VAR

Vatandaşların takibe giren kredi kartı borçlarında da geçen yıla göre TL bazında yüzde 30’luk bir artış olduğu gözlemlenirken aynı veri borçları yıllık gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde ise yüzde 42’lik bir düşüş, ABD doları bazında ise yüzde 17’lik bir düşüş göze çarptı.

Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine bakıldığında yüzde 3,9 arttığı üçüncü çeyrek verilerine kıyasla enflasyondan arındırılmış verilere göre toplam bireysel kredi kartı borçları analiz edildiğinde reel artışın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik olduğu görüldü. Kredi kartı borçlarındaki artışın GSYH artışının yaklaşık iki katı kadar olmasının tüketicinin alım gücünün düştüğünü ve bu nedenle kredi kartına yönelmesi şeklinde yorumlanabileceğini ifade eden finans uzmanları, “Geçtiğimiz yılın son verileri ile 2022 yılının güncel verileri karşılaştırıldığında TL bazında 197 milyar TL olan kredi kartı borçları bu yıl 392 milyar TL seviyesine gelmiş. Bu iki katlık bir artış anlamına gelse de yüksek enflasyonlu bir dönemde enflasyondan arındırılmış verilere veya farklı para birimlerindeki değişimlere bakmak daha doğru yorum yapmamızı sağlar. Geçtiğimiz yıl 197 milyar TL olan toplam tüketici kartı borçlarının yıllık gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde 362 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu da reelde kredi kartı borçlarında yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor” diye konuştu.

TAKSİTLİ BORÇLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Enflasyondan arındırılmış veriler kıyaslandığında taksitli kredi kartı borçlarının yüzde 23 arttığı, normal kredi kartı borçlarında ise enflasyon ayarlı verilere göre yüzde 3’lük bir düşüş olduğu gözlemlenirken ABD doları bazında toplam taksitli kredi kartı borçlarında yüzde 50’lik bir artış yaşanırken taksitsiz kredi kartı borçlarında ise artış yüzde 17 ile sınırlı kaldı.

Bu arada kredi kartı harcamalarında aslan payı market alışverişinin oldu. Toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 18’i market ve alışveriş merkezlerinde, yüzde 9’u benzin ve akaryakıt sektöründe, yüzde 7’si elektrik-elektronik ve bilgisayar sektöründe, yine yüzde 7’si giyim ve aksesuar sektörlerinde kullanıldı.

Kredi kartı kullanımının sektörel dağılımının geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile paralel olduğu gözlemlendi.

Toplam kredi kartı sayılarına bakıldığında ise 2021 yılının aynı ayında dolaşımda 81 milyon kredi kartı, 144 milyon banka kartı bulunurken, 2022 yılının en güncel verilerine göre dolaşımdaki toplam kredi kartı sayısı 94 milyona, toplam banka kartı sayısı ise 162 milyona ulaştığı tespit edildi.

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