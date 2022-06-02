Bir yılda 247 ton plastik atığı önledi

Migros, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen’den alışveriş yapan müşterilerine sınırlı sayıda çok kullanımlı alışveriş çantası hediye edecek.İSTANBUL (İGFA) - Geçen yıl başlattığı “Poşetsiz Alışveriş Hareketi”ne katılan duyarlı müşterilerine teşekkür etmek için fidan diken Migros’un toplam fidan bağışı 564 bine ulaştı. Migros şimdi de poşet kullanımını azaltmayı teşvik için çekiliş kampanyası düzenliyor.

“Poşetsiz Alışveriş Hareketi”ne bugüne kadar katılan 4 milyon kişi alışverişinde hiç poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandı ve toplamda işlem başına poşet kullanımı oranı yüzde 21 düştü.

Sürdürülebilir ve izlenebilir tarım, gıda israfı, iklim değişikliği ve plastik atıklarla mücadele konularında öncü çalışmaları bulunan Migros bir yılda 247 ton plastik atığın önüne geçti.

Migros ve Macrocenter müşterileri, “Poşetsiz Alışveriş Hareketi” kapsamında 17 Haziran tarihine kadar Money özellikli kartları ile mağazadan, poşet almadan yaptıkları alışverişlerde her 50 TL ve katları için çekiliş hakkı kazanıyor. Plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı sağlayan müşteriler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor.