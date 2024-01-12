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Bir yılda 16 milyon ekmek üretti

EKONOMİ 12.01.2024, 07:48
Bir yılda 16 milyon ekmek üretti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Döşemealtı’nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası bir yılda yaklaşık 16 milyon ekmek üretti. Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ekmek 4,50 TL’den, 210 gram kepekli ekmek 9 TL’den, 300 gramlık köy ekmeği 12 TL’den, 400 gramlık çavdarlı ekmek 22,50 TL’den, 350 gramlık çok tahıllı ekmek 22,50 TL’den, 350 gramlık tam buğdaylı ekmek de 22,50 TL’den satışa sunuluyor.ANTALYA (İGFA) - Her gün artan fiyatlar nedeniyle zorlanan vatandaşların yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin halkın ucuz, hijyenik ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri için kurduğu Halk Ekmek Fabrikası üretimine devam ediyor. Halk Ekmek, kalitesi ve fiyatıyla Antalyalıların tercihi olmayı sürdürüyor.

9 MİLYON EKMEĞİ ANTALYALILARLA BULUŞTURDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Halkın Ekmeği Halk Ekmek” sloganıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası bir yılda 15 milyon 829 bin 85 adet ekmek üretimi gerçekleştirdi. Fabrikada her gün el değmeden üretilen sağlıklı ve lezzetli yaklaşık 9 milyon ekmek de Halk Ekmek büfeleri vasıtasıyla Antalyalılarla buluştu. Halk Ekmek’te üretilen ekmekler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait işletmeler ile deprem ve sel gibi doğal afetlerde vatandaşa ulaştırılıyor.

KALİTELİ, SAĞLIKLI VE UCUZ EKMEK

Artan girdi maliyetlerine karşın Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ekmek 4,50 TL’den, 210 gram kepekli ekmek 9 TL’den, 300 gramlık köy ekmeği 12 TL’den, 400 gramlık çavdarlı ekmek 22,50 TL’den, 350 gramlık çok tahıllı ekmek 22,50 TL’den, 350 gramlık tam buğdaylı ekmek de 22,50 TL’den satışa sunuluyor. Sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ortamda üretimi gerçekleştirilen ekmekler Akseki, Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin farklı noktalarında bulunan 95 adet Halk Ekmek Büfesinde Antalyalılar ile buluşuyor. Poşetlerini halk ekmekle dolduran vatandaşlar, ekmeğe ucuza ulaşmanın mutluluğuyla evlerinin yolunu tutuyor.

VATANDAŞIN TERCİHİ HALK EKMEK OLDU

Her sabah ekmeğini Halk Ekmek büfesinden aldığını söyleyen Şirin Samurcu, “Sabah erkenden gelmeye çalışıyorum çünkü lezzeti güzel, fiyatı da uygun olduğu için herkes Halk Ekmeğe geliyor. Ayrıca büfede hijyene çok dikkat ediliyor, o yüzden de tercih ediyorum. Çok memnum Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu. 

Halk Ekmek büfesinden sürekli ekmek aldığını dile getiren Şükran Bedir, “Her gün soframıza ekmekleri bu büfeden alıyorum. Ekmekler taze ve lezzetli oluyor. Diğer fırın ve marketlerde satılan ekmeklere göre daha ucuz” diye konuştu. 

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