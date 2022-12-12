Bir fabrikaya daha 'CW Enerji' imzası

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, bir fabrikayı daha güneş enerji santrali ile buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, kurulumunu tamamladığı güneş enerji santralleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Firmaların çatılarını yüksek kalite standartlarında ürettikleri güneş enerji panelleri ile donatmaya devam ettiklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Türkiye’nin hemen her yerinde kurulumunu sağladıkları güneş enerji santralleri (GES) ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağladıklarını söyledi.

Güneş enerjisinin artık birçok alanda kullanıldığını dile getiren Yılmaz, evlerden işyerlerine, fabrikalardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde GES kurulduğunu kaydetti. Yılmaz, “Ülkemizin farklı yerlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Güneş enerji santralleri ile fabrikalar elde ettiği yeşil enerji ile ihtiyaçları olan elektriğini kendi üretiyor. Temiz çevre ve temiz enerjinin oldukça önemli olduğu günümüz dünyasında firmaları yeşil enerji ile buluşturduğumuz ve bu sayede CW Enerji olarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağladığımız için oldukça mutluyuz” dedi.

Aksaray’da faaliyet gösteren bir firmayı daha güneş enerji santrali ile buluşturduklarını ifade eden Yılmaz, firmanın çatısına 3386,565 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını kaydetti. Yılmaz, “Güneş panellerimiz sayesinde firma artık enerjisini güneşten sağlayacak ve yılda yaklaşık 2.148.370 kg karbon salınımının önüne geçecek. Ayrıca GES ile 324 ağacın kurtarılmasını sağlayacak” dedi. Yılmaz, daha fazla firmanın çatısına güneş enerji santrali kurarak yeşil enerjiye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.