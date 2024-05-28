BİNTSO Başkanı Çintay’dan yatırım çağrısı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'ün geleceğini şekillendirecek ve turizm potansiyelini zirveye taşıyacak olan Bingöl Kentpark Projesi için iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - – Başkan Çintay, projenin şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ve Bingöl’ün çehresini değiştirecek nitelikte bir adım olduğunu belirtti.

Kadir Çintay yaptığı açıklamada, “Bingöl Kentpark Projesi’nin ihalesinde siz değerli üyelerimizi ve turizm yatırımcılarımızı görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Bu proje, 5 yıldızlı termal otel, spa merkezi, termal sağlık fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, sosyal kültürel aktivite merkezi, alışveriş merkezi, spor merkezi, aquapark, lunapark ve suni göl gibi birçok imkanı bünyesinde barındırmaktadır. Bu önemli projeyle, Bingöl’ü bir cazibe merkezi haline getirirken, yatırımcılarımıza da büyük fırsatlar sunuyoruz,” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile Vali Ahmet Hamdi Usta’nın destekleri sayesinde termal su hattının inşaat alanına kadar getirildiğini vurgulayan Çintay, bu desteklerden dolayı kendilerine iş camiası adına şükranlarını sundu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, başta üyeler olmak üzere tüm iş insanlarını Bingöl Kentpark Projesi’ne yatırım yapmaya davet eden Çintay, ihalenin 14 Haziran 2024 tarihinde saat 10.30’da Bingöl İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Detaylı bilgi ve ihale şartnamesi için Bingöl İl Özel İdaresi ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak Çintay, “Gelin, Bingöl’ün geleceğini birlikte inşa edelim ve şehrimize değer katalım,” diyerek sözlerini tamamladı.